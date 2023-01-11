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https://sputniknews.com.tr/20230111/ofisinde-gizli-belgelerin-bulunmasina-iliskin-bidendan-aciklama-sasirdim-1065614841.html
Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım
ABD Başkanı Joe Biden, kişisel ofisinde 'gizli belgelerin' bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T04:27+0300
2023-01-11T04:29+0300
dünya
abd
joe biden
belge
gizli belge
açıklama
ofis
kuzey amerika
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ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.Biden, avukatlarının 'yapması gerekenleri yaptıklarını' belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.'Belgelerin içeriğini bilmiyorum'"O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti.Kuzey Amerika liderlerinden işbirliği mesajıJoe Biden, Kuzey Amerika ülkeleri olarak ABD, Kanada ve Meksika'nın işbirliği içerisinde karşılaşılan güçlükleri aşmayı hedeflediklerini belirterek, ortak gündemlerinin Kuzey Amerika'yı ekonomik olarak dünyanın en müreffeh, rekabetçi ve dayanıklı bölgesi olarak tutmak olduğunu dile getirdi.Meksika Devlet Başkanı Obrador'a ABD'ye yasa dışı gelmeye çalışan göçmenlerin geri gönderilmesini kabul edecekleri için teşekkür eden Biden, sınır güvenliği ve göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.Kanada Başbakanı Trudeau da üç ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplamının Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğuna dikkati çekerek, birlikte ekonomik büyümeye işaret etti.Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemini kastederek, birkaç yıl önce üç ülkenin ortaklığının sorgulandığını söyleyen Trudeau, serbest ve adil ticaret ile bugün birlikte daha güçlü olduklarının altını çizdi.Meksika Devlet Başkanı Obrador da Biden'ın sınıra uzun süredir duvar inşa etmeyen ilk ABD başkanı olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.Diğer taraftan Meksika'nın güneydoğusunda herhangi bir göç merkezi kurmayı düşünmediklerini kaydeden Obrador, mülteciler için sağlık ve gıda yardımında bulunacaklarını duyurdu.Obrador, üç ülke arasında mülteci krizinden ekonomiye, iklim konularından güvenliğe kadar birçok konuda üç ülkenin işbirliği mesajını yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230110/abd-baskani-bidenin-eski-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulundu-1065576640.html
https://sputniknews.com.tr/20230111/bidenin-gizli-belgelerinde-ukrayna-iran-ve-ingiltere-ile-ilgili-bilgiler-oldugu-iddia-edildi-1065611636.html
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abd, joe biden, belge, gizli belge, açıklama, ofis, kuzey amerika
abd, joe biden, belge, gizli belge, açıklama, ofis, kuzey amerika

Ofisinde 'gizli belgelerin' bulunmasına ilişkin Biden'dan açıklama: Şaşırdım

04:27 11.01.2023 (güncellendi: 04:29 11.01.2023)
© Sputnik / СтрингерABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, kişisel ofisinde 'gizli belgelerin' bulunduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve belgelerin neler içerdiğini bilmediğini belirterek, avukatlarının yapılması gerekeni yaptığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldikleri Meksika'nın başkenti Mexico City'de, temaslarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki kişisel ofisinden çıkan gizli belgelere değinen Biden, söz konusu belgeleri avukatlarının kapalı bir kutuda bulduğunu anlattı.
Biden, avukatlarının 'yapması gerekenleri yaptıklarını' belirterek, Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ne (NARA) haber verdiklerini kaydetti.

'Belgelerin içeriğini bilmiyorum'

"O ofise götürülen belgeler arasında devlet kayıtlarının olduğunu öğrendiğimde şaşırdım ama belgelerin içeriğini bilmiyorum" diyen Biden, avukatlarının belgelerle ilgili soru sormamasını tavsiye ettiklerini söyledi.
Biden, kutuların arşiv dairesine teslim edildiğini belirterek, sürecin kısa zamanda biteceğini umduğunu belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
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ABD Başkanı Biden'ın eski kişisel ofisinde 'gizli belgeler' bulundu
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Kuzey Amerika liderlerinden işbirliği mesajı

Joe Biden, Kuzey Amerika ülkeleri olarak ABD, Kanada ve Meksika'nın işbirliği içerisinde karşılaşılan güçlükleri aşmayı hedeflediklerini belirterek, ortak gündemlerinin Kuzey Amerika'yı ekonomik olarak dünyanın en müreffeh, rekabetçi ve dayanıklı bölgesi olarak tutmak olduğunu dile getirdi.
Meksika Devlet Başkanı Obrador'a ABD'ye yasa dışı gelmeye çalışan göçmenlerin geri gönderilmesini kabul edecekleri için teşekkür eden Biden, sınır güvenliği ve göçmenlerin durumunun iyileştirilmesi için birlikte çalışacaklarını vurguladı.
Kanada Başbakanı Trudeau da üç ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplamının Avrupa Birliği'nden (AB) daha büyük olduğuna dikkati çekerek, birlikte ekonomik büyümeye işaret etti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump dönemini kastederek, birkaç yıl önce üç ülkenin ortaklığının sorgulandığını söyleyen Trudeau, serbest ve adil ticaret ile bugün birlikte daha güçlü olduklarının altını çizdi.
Meksika Devlet Başkanı Obrador da Biden'ın sınıra uzun süredir duvar inşa etmeyen ilk ABD başkanı olduğunu ifade ederek, kendisine teşekkür etti.
Diğer taraftan Meksika'nın güneydoğusunda herhangi bir göç merkezi kurmayı düşünmediklerini kaydeden Obrador, mülteciler için sağlık ve gıda yardımında bulunacaklarını duyurdu.
Obrador, üç ülke arasında mülteci krizinden ekonomiye, iklim konularından güvenliğe kadar birçok konuda üç ülkenin işbirliği mesajını yineledi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
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