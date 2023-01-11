https://sputniknews.com.tr/20230111/bidenin-gizli-belgelerinde-ukrayna-iran-ve-ingiltere-ile-ilgili-bilgiler-oldugu-iddia-edildi-1065611636.html

Biden'ın 'gizli belgeleri'nde Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili bilgiler olduğu iddia edildi

Biden'ın 'gizli belgeleri'nde Ukrayna, İran ve İngiltere ile ilgili bilgiler olduğu iddia edildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde bulunan, eski Başkan Barack Obama dönemindeki başkan yardımcılığı görevinden kalma "gizli belgelerin" Ukrayna, İran... 11.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-11T01:05+0300

2023-01-11T01:05+0300

2023-01-11T01:05+0300

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CNN'in "konuya yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Biden'ın Washington'daki düşünce kuruluşu Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinden çıkan gizli belgeler arasında, Ukrayna, İran ve İngiltere gibi konuların da yer aldığı istihbarat ve brifing notlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Belgelerin, gizlilik statüsü kaldırılmış dokümanların da yer aldığı 4 kadar kutunun içinde bulunduğu belirtilen haberde, söz konusu belgelerin 2013-2016 yıllarını kapsadığı kaydedildi.Haberde, Biden'ın kişisel avukatının, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki işinin bir parçası olarak kullandığı ofisini kapatırken üzerinde "şahsi" yazan bir dosya gördüğü, bunu açınca da "gizli belgelerle" karşılaştığı ifade edildi.Kaynağa göre, Biden'ın ekibi derhal Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'ni (NARA) arayarak ilgili belgeleri, bu kuruma "dikkatlice" teslim etti.Söz konusu ofiste bulunan kutuların ekseriyetinde, Biden'ın hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ın cenaze işlemleri ve taziye mektupları dahil çok sayıda kişisel materyallerin de yer aldığı belirtiliyor.Ne olmuştu?Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün, Biden'ın, Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı "gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin" bulunduğunu söylemişti.Belgelerin, 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu ifade eden Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının, söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230110/trumptan-kisisel-ofisinde-gizli-belgeler-bulunan-bidena-tepki-1065609420.html

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