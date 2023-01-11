Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230111/fransiz-hukumeti-emeklilik-yasini-64e-cikaracak-1065611453.html
Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak
Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak
Fransa Başbakanı Borne, yeni emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkaracaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ülkedeki en büyük 8 sendikadan... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T00:48+0300
2023-01-11T00:48+0300
dünya
elisabeth borne
fransa
emeklilik
emeklilik yaşı
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065611304_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_1ea2c7b1787e3bd56648d67bd1709728.jpg
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıkladı.Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e ulaşacağını anlatan Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğine işaret ederek, otomatik olarak emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.En düşük emekli maaşı yaklaşık 1200 euro olacakBorne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85'ine yükseltileceğine ifade etti. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık 1200 euro olacak.Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekliliğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan fazla çalışmak zorunda olmayacak.Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, emeklilik reformunun 2030'da 17,7 milyar euro getireceğini ifade etti.Muhalefet emeklilik reformuna tepkiliBoyun Eğmeyen Fransa partisi Milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesinin "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor" ifadesine yer verdi.Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, Twitter'da, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler" yazdı.Ülkedeki farklı sendikalar ortak açıklama yayımlayarak, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve sokağa inme çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230103/fransada-mezarda-emeklilik-krizine-dogru-basbakan-65-yasta-esneklikle-sendikayi-teskin-cabasinda-1065336713.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065611304_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_17a6e59e06ed3ce901ba1a4d29bad333.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elisabeth borne, fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emmanuel macron
elisabeth borne, fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emmanuel macron

Fransız hükümeti emeklilik yaşını 64'e çıkaracak

00:48 11.01.2023
© Sputnik / Ирина Калашникова / Multimedya arşivine gidin Elisabeth Borne
 Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Ирина Калашникова
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Fransa Başbakanı Borne, yeni emeklilik reformu kapsamında emeklilik yaşının 64'e çıkaracaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ülkedeki en büyük 8 sendikadan emeklilik reformuna karşı 19 Ocak’ta grev çağrısı yapıldı.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıkladı.
Mevcut emekliliğe ayrılma yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e ulaşacağını anlatan Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödemiş olmak gerekeceğine işaret ederek, otomatik olarak emekliliğe ayrılış hakkı olan 67 yaşı muhafaza edeceklerine işaret etti.
Bazı mesleklerdeki yıpranma payı göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Borne, mesleki yıpranmaların önlenmesine ilişkin 1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını söyledi.

En düşük emekli maaşı yaklaşık 1200 euro olacak

Borne, en düşük emeklilik maaşının asgari ücretin yüzde 85'ine yükseltileceğine ifade etti. Böylelikle, en düşük emekli maaşı aylık yaklaşık 1200 euro olacak.
Farklı emeklilik çeşitlerinin ekseriyetine son vereceklerini değinen Borne, bunun işe yeni alınanlar için geçerli olacağını kaydetti.
Öte yandan, söz konusu reform kapsamında erken yaşta çalışmaya başlayanlar daha erken emekliliğe ayrılabilecek ve işçiler 44 yıldan fazla çalışmak zorunda olmayacak.
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, emeklilik reformunun 2030'da 17,7 milyar euro getireceğini ifade etti.

Muhalefet emeklilik reformuna tepkili

Boyun Eğmeyen Fransa partisi Milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın emeklilik projesinin "arkaik, adaletsiz ve acımaz" olarak niteleyerek "Sonuç: Bayan Borne hiçbir şeyden utanmıyor" ifadesine yer verdi.
Geçen yılki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Boyun Eğmeyen Fransa partili Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, hükümetin duyurduğu emeklilik reformunu "ciddi sosyal gerileme" olarak değerlendirdi.
Ulusal Birlik (RN) Milletvekilli Marine Le Pen, Twitter'da, "Fransızlar, bu haksız reformu engellemek için tüm kararlılığımıza güvenebilirler" yazdı.
Ülkedeki farklı sendikalar ortak açıklama yayımlayarak, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve sokağa inme çağrısında bulundu.
Emmanuel Macron, - Elisabeth Borne - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
EKONOMİ
Fransa'da mezarda emeklilik krizine doğru: Başbakan '65 yaşta esneklikle' sendikayı teskin çabasında
3 Ocak, 16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала