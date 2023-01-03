https://sputniknews.com.tr/20230103/fransada-mezarda-emeklilik-krizine-dogru-basbakan-65-yasta-esneklikle-sendikayi-teskin-cabasinda-1065336713.html

Fransa'da mezarda emeklilik krizine doğru: Başbakan '65 yaşta esneklikle' sendikayı teskin çabasında

Fransa'da mezarda emeklilik krizine doğru: Başbakan '65 yaşta esneklikle' sendikayı teskin çabasında

Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de koltuğa oturduğundan beri gerçekleştirmeye çalıştığı ama büyük protestolarla karşılaştığı... 03.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-03T16:34+0300

2023-01-03T16:34+0300

2023-01-03T16:57+0300

ekonomi

fransa

emeklilik reformu

elisabeth borne

emmanuel macron

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Başbakan Elisabeth Borne, sendikalarla görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 65'e yükseltme planında hükümetin esneklik göstermeye hazır olduğu mesajını verdi. Franceinfo'ya emeklilik reformu hakkında mülakat veren Borne, 'yeni emeklilik yaşının 65'e çıkmasının kesin olmadığını, hükümetin emeklilik sistemini 2030 yılına kadar dengeleme hedefine ulaşmasına yardımcı olacak başka çözümler bulunabileceğini' söyledi. Esneklik işareti, emeklilik reformu yasa tasarısının tüm ayrıntılarının 10 Ocak'ta parlamentoya sunularak kamuoyuna açıklanması, 23 Ocak'ta kabinede ve şubat başında parlamentoda görüşülmesinin öncesinde geldi. Borne, hükümetin 'tam emekli maaşı' almaya hak kazanmak için gerekli çalışılan yıl sayısını artırmayı planlayıp planlamadığı sorularına 43 yılın üzerine çıkılmayacağı yanıtını vererek "Kimse 47 veya 48 yıl çalışmak zorunda kalmayacak" dedi.'Tam kariyere sahip olmayan' biri için emeklilik yaşının 67 olacağını belirten Borne, reformların, kariyerleri boyunca temelde asgari ücretle çalışan işçilere ödenen asgari emekli maaşında tek tip artışı içerip içermeyeceğine açıklık getirmedi. Başbakan, 'tasarının bu kısmının tartışılacağını ve bu yönde tekliflerin geleceğinden şüphesinin olmadığını' söyledi.Macron'un emeklilik yaşını 62'den yukarıya çekmeye yönelik reformu sendikalar tarafından pazarlığa bile oturulmadan reddedilmiş durumda. Borne, mülakat vermesinin ardından bugün ve yarın sendikalarla görüşecek. Macron, emeklilik reformunu aralık ortasında sunmaktan, yazınki seçimlerde parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından vazgeçip müzakereye daha fazla zaman tanıma kararı aldı. Ancak emeklilik reformunu yasalaştırma kararlılığını yeni yıl konuşmasında teyit eden Macron, özellikle yasal emeklilik yaşını yükseltmek ve tam emekli maaşı almaya hak kazanmak için çalışılan yıl sayısını uzatmak peşinde. Fransa'nın en büyük ve en etkili sendikaları ise aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 'hükümetin emeklilik reformunda inat etmesi durumunda karşı durmak için tüm ülkeyi güçlü şekilde seferber etme' sözü verdi. Macron reform planını ilk kez iki yıl önce yasalaştırmayı denediğinde, sendikalar büyük protestolar ve grevler düzenlemişti, ta ki, 2020'nin başında Kovid krizinin dünyayı sarmasıyla planın rafa kalkmasına dek. Macron'un revizyonu, son yıllarda hem sağ hem de sol hükümetler tarafından bütçe açıklarını sona erdirme gerekçesiyle yürürlüğe sokulan bir dizi emeklilik reformunun en geniş çaplısı olacak.

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fransa, emeklilik reformu, elisabeth borne, emmanuel macron