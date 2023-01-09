https://sputniknews.com.tr/20230109/cinin-994-milyon-nufuslu-henan-eyaletinden-hemen-hemen-herkese-kovid-bulasti-aciklamasi-1065558954.html

Çin'in 99.4 milyon nüfuslu Henan eyaletinden 'hemen hemen herkese Kovid bulaştı' açıklaması

Çin'in 99.4 milyon nüfuslu Henan eyaletinden 'hemen hemen herkese Kovid bulaştı' açıklaması

Sincan eyaletinde karantinadaki bir evde çıkan yangının can kayıplarına yol açmasının tetiklediği protestolar üzerine sıfır Kovid politikasının terk edildiği... 09.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-09T19:25+0300

2023-01-09T19:25+0300

2023-01-09T20:16+0300

koronavirüs

çin

henan

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Çin'in pandeminin Aralık 2019'da başlamasından beri ilk kez geçen ay sıfır Kovid politikasından vazgeçmesinin sonucunda yurttaşlar hastaneleri doldururken, en kalabalık üçüncü eyalet Henan'da nüfusun neredeyse yüzde 90'ının enfekte olduğu açıklandı.Henan Sağlık Komisyonu Direktörü Kan Quancheng, düzenlediği basın toplantısında '6 Ocak 2023 itibarıyla eyaletin Kovid enfeksiyon oranının yüzde 89 olduğunu' duyurdu. Buna göre eyaletin 99.4 milyonluk nüfusu içinden yaklaşık 88.5 milyon kişiye Kovid bulaşmış olmalı. Ateşinin yükselmesi nedeniyle kliniklere gidenlerin sayısının 19 Aralık'ta zirveye ulaştığını ve ardından sürekli düşüş eğilimi gösterdiğini söyleyen Kan, tüm bulaşmaların ne zaman gerçekleştiğine dair bir zaman çizelgesi belirtmedi. Ancak Henan sakinlerinin büyük çoğunluğunun son birkaç hafta içinde enfekte olduğu sanılıyor. Fakat Henan verileriyle Pekin'deki merkezi yönetimin verileri arasında uçurum var. 1.4 milyar nüfuslu Çin'den geçen hafta gelen resmi verilere göre aralık başında Kovid önlemlerinin gevşetilmesinden beri 120 bin kişi enfekte olmuş ve 30 kişi ölmüştü. Batı medyasına göre Pekin'in geçen ay Kovid ölümlerinin tanımını daraltması ve toplu testleri zorunlu olmaktan çıkarması nedeniyle, resmi veriler, artık salgının gerçek ölçeğini yansıtmıyor.Dün uluslararası sınırlarını açan Çin yönetimi, tüm uluslararası varışlar için zorunlu karantinayı kaldırarak ve yarı özerk Hong Kong şehriyle sınırları açarak yeniden açılma politikasını devam ettirme kararlılığını gösterdi.Ancak bu ay Çin takvimine göre yeni yılda kutlanan Bahar Bayramı vesilesiyle milyonların akrabalarını ziyaret için ülkenin bir ucundan diğer ucuna yolculuk etmesinin, vaka sayısını daha da artırması bekleniyor. Tatil öncesi ilk seyahat dalgasında, resmi verilere göre cumartesi günü ülke içinde 34.7 milyon kişi seyahat etti ki, bu geçen yıla göre üçte birden fazla artış anlamına geliyor. Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde 2.1 milyar seyahat yapılması bekleniyor.

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