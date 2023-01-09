Çin'in 99.4 milyon nüfuslu Henan eyaletinden 'hemen hemen herkese Kovid bulaştı' açıklaması
19:25 09.01.2023 (güncellendi: 20:16 09.01.2023)
© AAKovid-19 pandemisinin başlamasından beri uyguladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini kaldırarak kapılarını dünyaya açan Çin'in anakara ile Hong Kong arasındaki önlemleri de kaldırmasının ardından, özerk şehirle kara, deniz ve hava yolu taşımacılığına yoğun rağbet var.
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Sincan eyaletinde karantinadaki bir evde çıkan yangının can kayıplarına yol açmasının tetiklediği protestolar üzerine sıfır Kovid politikasının terk edildiği Çin'de Henan eyaletinde hemen hemen herkese Kovid bulaştığı belirtildi.
Çin'in pandeminin Aralık 2019'da başlamasından beri ilk kez geçen ay sıfır Kovid politikasından vazgeçmesinin sonucunda yurttaşlar hastaneleri doldururken, en kalabalık üçüncü eyalet Henan'da nüfusun neredeyse yüzde 90'ının enfekte olduğu açıklandı.
Henan Sağlık Komisyonu Direktörü Kan Quancheng, düzenlediği basın toplantısında '6 Ocak 2023 itibarıyla eyaletin Kovid enfeksiyon oranının yüzde 89 olduğunu' duyurdu.
Buna göre eyaletin 99.4 milyonluk nüfusu içinden yaklaşık 88.5 milyon kişiye Kovid bulaşmış olmalı.
90% of people in China's Henan province infected with Covid: official.— AFP News Agency (@AFP) January 9, 2023
With a population of 99.4 million, the figures suggest about 88.5 million people in Henan may now have been infectedhttps://t.co/Qvs3tz6oGP pic.twitter.com/CvaYbbH5xa
Ateşinin yükselmesi nedeniyle kliniklere gidenlerin sayısının 19 Aralık'ta zirveye ulaştığını ve ardından sürekli düşüş eğilimi gösterdiğini söyleyen Kan, tüm bulaşmaların ne zaman gerçekleştiğine dair bir zaman çizelgesi belirtmedi. Ancak Henan sakinlerinin büyük çoğunluğunun son birkaç hafta içinde enfekte olduğu sanılıyor.
Nearly 90% of people in China's third most populous province infected with Covid, officials say https://t.co/8GCMx81VYA— BBC News (World) (@BBCWorld) January 9, 2023
Fakat Henan verileriyle Pekin'deki merkezi yönetimin verileri arasında uçurum var.
1.4 milyar nüfuslu Çin'den geçen hafta gelen resmi verilere göre aralık başında Kovid önlemlerinin gevşetilmesinden beri 120 bin kişi enfekte olmuş ve 30 kişi ölmüştü. Batı medyasına göre Pekin'in geçen ay Kovid ölümlerinin tanımını daraltması ve toplu testleri zorunlu olmaktan çıkarması nedeniyle, resmi veriler, artık salgının gerçek ölçeğini yansıtmıyor.
Dün uluslararası sınırlarını açan Çin yönetimi, tüm uluslararası varışlar için zorunlu karantinayı kaldırarak ve yarı özerk Hong Kong şehriyle sınırları açarak yeniden açılma politikasını devam ettirme kararlılığını gösterdi.
Ancak bu ay Çin takvimine göre yeni yılda kutlanan Bahar Bayramı vesilesiyle milyonların akrabalarını ziyaret için ülkenin bir ucundan diğer ucuna yolculuk etmesinin, vaka sayısını daha da artırması bekleniyor.
Tatil öncesi ilk seyahat dalgasında, resmi verilere göre cumartesi günü ülke içinde 34.7 milyon kişi seyahat etti ki, bu geçen yıla göre üçte birden fazla artış anlamına geliyor. Bahar Bayramı tatili döneminde ülke içinde 2.1 milyar seyahat yapılması bekleniyor.