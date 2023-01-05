Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://sputniknews.com.tr/20230105/ab-ulkeleri-cinden-gelen-yolcularla-ilgili-koordineli-tedbirlerde-anlasti-1065399735.html
AB ülkeleri Çin'den gelen yolcularla ilgili koordineli tedbirlerde anlaştı
AB ülkeleri Çin'den gelen yolcularla ilgili koordineli tedbirlerde anlaştı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda... 05.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-05T02:55+0300
2023-01-05T02:55+0300
koronavirüs
çin
çin halk cumhuriyeti
ab
kovid-19
uzlaşma
avrupa
tedbir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/09/1056199792_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f75c78c4f70677e2fcc960728e855ea0.jpg
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.AB ülkeleri, AB'nin ilgili kurumları ve Şengen üyesi ülkelerin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri, Çin'de vakaların artışına karşı neler yapılacağını ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.Toplantı sonunda İsveç'in dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıdan Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm yolculara tıbbi maske takmaları tavsiye edilmesi kararı çıktı.Toplantıda alınan kararlarda yolcuların Kovid-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmadı.Ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de 'güçlü şekilde teşvik edileceği' bildirildi.AB üyeleri, Çin'den gelen uçakların atık sularının analiz edilmesi ve yolculardan rastgele örnekler alınarak epidemiyolojik durumun takibi için genom dizilimlerinin incelenmesi konusunda da anlaştı.AB ülkeleri, ocak ayı ortasında durumu tekrar değerlendirecek.Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.AB Komisyonu da birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanya-cinden-gelen-yolcular-icin-kovid-19-sertifikasi-sarti-getirdi-1065391318.html
çin
çin halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/09/1056199792_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9f7a8b84c0281b29a5e38f46c563474d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, ab, kovid-19, uzlaşma, avrupa, tedbir
çin, çin halk cumhuriyeti, ab, kovid-19, uzlaşma, avrupa, tedbir

AB ülkeleri Çin'den gelen yolcularla ilgili koordineli tedbirlerde anlaştı

02:55 05.01.2023
© AAÇin - Koronavirüs - Kovid-19
Çin - Koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Üyeler, doğrudan Kovid-19 test zorunluluğu getirmedi ancak yolculardan test istenmesinin 'güçlü şekilde teşvik edileceği' açıklandı.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri, Çin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.
AB ülkeleri, AB'nin ilgili kurumları ve Şengen üyesi ülkelerin kriz yönetiminden sorumlu yetkilileri, Çin'de vakaların artışına karşı neler yapılacağını ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi.
Toplantı sonunda İsveç'in dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıdan Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm yolculara tıbbi maske takmaları tavsiye edilmesi kararı çıktı.
Toplantıda alınan kararlarda yolcuların Kovid-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmadı.
Ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de 'güçlü şekilde teşvik edileceği' bildirildi.
AB üyeleri, Çin'den gelen uçakların atık sularının analiz edilmesi ve yolculardan rastgele örnekler alınarak epidemiyolojik durumun takibi için genom dizilimlerinin incelenmesi konusunda da anlaştı.

AB ülkeleri, ocak ayı ortasında durumu tekrar değerlendirecek.

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.
İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.
AB Komisyonu da birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
KORONAVİRÜS
İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi
Dün, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала