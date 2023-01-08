Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı

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Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong'dan Çin'e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek.