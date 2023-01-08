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Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı
Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı
Çin, Kovid-19 salgınının başında kapattığı sınırlarını bugün yeniden açarken ülkeye yurt dışından girişler yapılmaya başlandı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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фото, çin, sınır, kovid-19, fotoğraf
фото, çin, sınır, kovid-19, fotoğraf

Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı

14:02 08.01.2023 (güncellendi: 14:03 08.01.2023)
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Çin, Kovid-19 salgınının başında kapattığı sınırlarını bugün yeniden açarken ülkeye yurt dışından girişler yapılmaya başlandı.
© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

China Southern Havayolları'na ait Toronto’dan kalkan CZ312 sefer sayılı uçak, Çin’in güneyindeki Guangzhou kentine yerel saatle 00.16’da iniş yaparak, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin’e uluslararası uçuşlar çerçevesinde inen ilk uçak oldu.

China Southern Havayolları&#x27;na ait Toronto’dan kalkan CZ312 sefer sayılı uçak, Çin’in güneyindeki Guangzhou kentine yerel saatle 00.16’da iniş yaparak, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin’e uluslararası uçuşlar çerçevesinde inen ilk uçak oldu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

China Southern Havayolları'na ait Toronto’dan kalkan CZ312 sefer sayılı uçak, Çin’in güneyindeki Guangzhou kentine yerel saatle 00.16’da iniş yaparak, tedbirlerin kaldırılmasının ardından Çin’e uluslararası uçuşlar çerçevesinde inen ilk uçak oldu.

© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong'dan Çin'e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek.

Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong&#x27;dan Çin&#x27;e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Çin ile Hong Kong arasındaki deniz ve karayolu trafiği de yeniden başladı. Birçok yolcu, Hong Kong'dan Çin'e seyahat etmek için havaalanlarına akın etti. Çin, sınırdan girişlerde son 48 saate ait negatif test sonucu ibraz edilmesini talep ediyor. Ancak yolcular, yeni düzenlemelerle birlikte artık merkezi karantina noktalarına götürülmeyecek.

© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Öte yandan Çin’in Rusya ve Kuzey Kore gibi kara sınırı bulunan komşuları arasındaki gümrük noktalarındaki işleyişin de normale döndüğü kaydedildi. Çin yönetimi uluslararası uçuş sayılarındaki sınırlamaları da kaldırırken, Çinli hava yolu şirketleri dış hatlardaki uçuş sayısını aşamalı olarak artırmayı planlıyor.

Öte yandan Çin’in Rusya ve Kuzey Kore gibi kara sınırı bulunan komşuları arasındaki gümrük noktalarındaki işleyişin de normale döndüğü kaydedildi. Çin yönetimi uluslararası uçuş sayılarındaki sınırlamaları da kaldırırken, Çinli hava yolu şirketleri dış hatlardaki uçuş sayısını aşamalı olarak artırmayı planlıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Öte yandan Çin’in Rusya ve Kuzey Kore gibi kara sınırı bulunan komşuları arasındaki gümrük noktalarındaki işleyişin de normale döndüğü kaydedildi. Çin yönetimi uluslararası uçuş sayılarındaki sınırlamaları da kaldırırken, Çinli hava yolu şirketleri dış hatlardaki uçuş sayısını aşamalı olarak artırmayı planlıyor.

© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

China Eastern Havayolları, haftalık uluslararası uçuş sayısının ocak ayında 48’den 184’e çıkarılmasını planladıklarını açıkladı.

China Eastern Havayolları, haftalık uluslararası uçuş sayısının ocak ayında 48’den 184’e çıkarılmasını planladıklarını açıkladı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

China Eastern Havayolları, haftalık uluslararası uçuş sayısının ocak ayında 48’den 184’e çıkarılmasını planladıklarını açıkladı.

© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Çin basınında yer alan haberlere göre, uluslararası uçuş rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 628 arttı. Hong Kong, Çin anakarası sakinleri için en popüler destinasyon oldu.

Çin basınında yer alan haberlere göre, uluslararası uçuş rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 628 arttı. Hong Kong, Çin anakarası sakinleri için en popüler destinasyon oldu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / CENK ÖZKÖMÜR

Çin basınında yer alan haberlere göre, uluslararası uçuş rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 628 arttı. Hong Kong, Çin anakarası sakinleri için en popüler destinasyon oldu.

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