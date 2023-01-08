https://sputniknews.com.tr/20230108/vucic-nato-sirbistanin-kosovaya-askeri-birlik-gonderme-talebini-reddetti-1065515293.html
Vucic: NATO, Sırbistan'ın Kosova'ya askeri birlik gönderme talebini reddetti
Vucic: NATO, Sırbistan'ın Kosova'ya askeri birlik gönderme talebini reddetti
Kosova hükümetinin gerilimi tırmandıran adımlarına karşı kuzeydeki Sırp azınlığı korumanın yolunu bulmaya çalışan Sırbistan'ın 1000'e varan sayıda güvenlik... 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T13:08+0300
2023-01-08T13:08+0300
2023-01-08T13:11+0300
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Belgrad'ın, Sırbistan'ın Kosova-Metohiya topraklarında 100-1000 arası asker ve polis memuru konuşlandırmasına izin veren 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını işletme çabası sonuç vermedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO liderliğindeki Kosova barış gücünün (KFOR), Belgrad'ın Kosova ve Metohija'ya polis ve asker gönderme talebini reddettiğini duyurdu. Sırp televizyon kanalı Pink'e konuşan Vucic, "Sırp hükümetine gönderdikleri özenle hazırlanmış mektupta Sırp birliklerinin Kosova ve Metohija'ya geri gönderilmesine gerek olmadığını söylediler ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına atıfta bulundular" dedi. Vucic, cevabın olumsuz gelmesinin 'öngörülebilir' olduğunu sözlerine ekledi.
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sırbistan, kosova, nato, kfor, aleksandar vucic
Vucic: NATO, Sırbistan'ın Kosova'ya askeri birlik gönderme talebini reddetti
13:08 08.01.2023 (güncellendi: 13:11 08.01.2023) Abone ol
Kosova hükümetinin gerilimi tırmandıran adımlarına karşı kuzeydeki Sırp azınlığı korumanın yolunu bulmaya çalışan Sırbistan'ın 1000'e varan sayıda güvenlik gücü personelini Kosova ile Metohiya topraklarına konuşlandırmaya yönelik başvurusu, NATO tarafından reddedildi.
Belgrad'ın, Sırbistan'ın Kosova-Metohiya topraklarında 100-1000 arası asker ve polis memuru konuşlandırmasına izin veren 1244 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını işletme çabası sonuç vermedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO liderliğindeki Kosova barış gücünün (KFOR), Belgrad'ın Kosova ve Metohija'ya polis ve asker gönderme talebini reddettiğini duyurdu.
Sırp televizyon kanalı Pink'e konuşan Vucic, "Sırp hükümetine gönderdikleri özenle hazırlanmış mektupta Sırp birliklerinin Kosova ve Metohija'ya geri gönderilmesine gerek olmadığını söylediler ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı kararına atıfta bulundular" dedi.
Vucic, cevabın olumsuz gelmesinin 'öngörülebilir' olduğunu sözlerine ekledi.