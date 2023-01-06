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https://sputniknews.com.tr/20230106/kosovada-yasayan-sirplar-biri-cocuk-iki-kisinin-silahla-yaralanmasinin-ardindan-yol-kapatti--1065466966.html
Kosova’da yaşayan Sırplar, biri çocuk iki kişinin silahla yaralanmasının ardından yol kapattı
Kosova’da yaşayan Sırplar, biri çocuk iki kişinin silahla yaralanmasının ardından yol kapattı
Kosova’da yaşayan Sırplar, otomatik silahlı bir Arnavutun arabanın içinden ateş açması sonucu iki kişiyi silahla yaralaması üzerin yolu kapattı 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T19:58+0300
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Vecherne Novosti gazetesinde yer alan habere göre, Kosova’nın Strpce kenti yakınlarındaki Gotovuşa’daki Noel arifesi kutlamaları esnasında biri çocuk iki Sırp, arabadan açılan ateş sonucu yaralandı.Kutlamaların olduğu esnada oradan arabayla geçen Arnavutun otoamtik silahlarla halkın üstüne ateş açtığı aktarıldı.Yaralanlardan birinin 11, diğerinin 21 yaşında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Kosova’da yaşayan Sırplar, biri çocuk iki kişinin silahla yaralanmasının ardından yol kapattı

19:58 06.01.2023
© SputnikKosova’da yaşayan Sırplar, otomatik silahlı bir Arnavutun arabanın içinden ateş açması sonucu iki kişiyi silahla yaralaması üzerin yolu kapattı 
Kosova’da yaşayan Sırplar, otomatik silahlı bir Arnavutun arabanın içinden ateş açması sonucu iki kişiyi silahla yaralaması üzerin yolu kapattı  - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© Sputnik
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Kosova’da yaşayan Sırplar, otomatik silahlı bir Arnavutun arabanın içinden ateş açması sonucu iki kişiyi silahla yaralaması üzerin yolu kapattı
Vecherne Novosti gazetesinde yer alan habere göre, Kosova’nın Strpce kenti yakınlarındaki Gotovuşa’daki Noel arifesi kutlamaları esnasında biri çocuk iki Sırp, arabadan açılan ateş sonucu yaralandı.
Kutlamaların olduğu esnada oradan arabayla geçen Arnavutun otoamtik silahlarla halkın üstüne ateş açtığı aktarıldı.
Yaralanlardan birinin 11, diğerinin 21 yaşında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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