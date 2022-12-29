https://sputniknews.com.tr/20221229/kosovadaki-barikatlar-kaldirilmaya-baslandi-yol-trafige-acildi-1065195417.html
Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı
Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı
Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte Kuzey Mitrovica-Leposaviç karayolu trafiğe açıldı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:10+0300
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2022-12-29T23:11+0300
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Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.
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kosova, sırbistan, barikat
kosova, sırbistan, barikat
Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı
23:10 29.12.2022 (güncellendi: 23:11 29.12.2022) Abone ol
Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte Kuzey Mitrovica-Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.
Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.
Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.
Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.
Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.