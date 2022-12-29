Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221229/kosovadaki-barikatlar-kaldirilmaya-baslandi-yol-trafige-acildi-1065195417.html
Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı
Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı
Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte Kuzey Mitrovica-Leposaviç karayolu trafiğe açıldı. 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T23:10+0300
2022-12-29T23:11+0300
dünya
kosova
sırbistan
barikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065196050_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1d3ab3d5a29a87d0f78f206ac697c170.jpg
Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.
kosova
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1d/1065196050_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_2d86dcf3840b393a2a3295168952c684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kosova, sırbistan, barikat
kosova, sırbistan, barikat

Kosova'daki barikatlar kaldırılmaya başlandı: Yol trafiğe açıldı

23:10 29.12.2022 (güncellendi: 23:11 29.12.2022)
© AAKosova
Kosova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzeyinde kurulan barikatların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte Kuzey Mitrovica-Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.
Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi'ne bağlı Rudar’da kurulan barikatın kaldırılmasıyla Kuzey Mitrovica- Leposaviç karayolu trafiğe açıldı.

Rudar’daki barikat, Kosova ile Sırbistan arasındaki Jarinje sınır kapısına giden ülkenin kuzeyindeki en önemli yolu teşkil ettiğinden, Sırplar tarafından 24 saat nöbetle korunuyordu.
Kosova’nın kuzeyinde Sırplar tarafından kurulan barikatların büyük çoğunluğu kaldırılırken, sürecin birkaç saat içinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.
Barikatlar, Kosova'nın kuzeyinde eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklamasına tepki olarak kurulmuştu.
Tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesinden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in dün yaptığı çağrının ardından Kosova’nın kuzeyindeki barikatların kaldırılmasına başlanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала