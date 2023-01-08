https://sputniknews.com.tr/20230108/rusya-ile-belarus-hava-kuvvetlerinden-ortak-taktik-ucus-tatbikati-1065525549.html

Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinden ortak taktik uçuş tatbikatı

Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinden ortak taktik uçuş tatbikatı

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı yapacaklarını duyurdu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-08T20:08+0300

2023-01-08T20:08+0300

2023-01-08T20:08+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

ortak askeri tatbikat

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Rusya ile iki haftaya yayılan ortak tatbikat açıklaması yapan Belarus, iki ülkenin hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “16 Ocak-1 Şubat 2023’te (Rusya-Belarus) ortak bölgesel grubunun havacılık unsuruna dahil olan Rusya ile Belarus silahlı kuvvetlerinin havacılık birimlerinin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatı düzenlenecek” denildi. Rusya Federasyonu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin havacılık unsurlarının bugün Belarus’a ulaştığı aktarılan açıklamada, “Taktik uçuş tatbikatı sırasında Belarus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hava kuvvetlerinin ve hava savunma kuvvetlerinin tüm havalimanları ve poligonları devrede olacak” vurgusu yapıldı.

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