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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230108/rusya-ile-belarus-hava-kuvvetlerinden-ortak-taktik-ucus-tatbikati-1065525549.html
Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinden ortak taktik uçuş tatbikatı
Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinden ortak taktik uçuş tatbikatı
Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı yapacaklarını duyurdu. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-08T20:08+0300
2023-01-08T20:08+0300
ukrayna krizi
rusya
belarus
ortak askeri tatbikat
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Rusya ile iki haftaya yayılan ortak tatbikat açıklaması yapan Belarus, iki ülkenin hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu. Belarus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “16 Ocak-1 Şubat 2023’te (Rusya-Belarus) ortak bölgesel grubunun havacılık unsuruna dahil olan Rusya ile Belarus silahlı kuvvetlerinin havacılık birimlerinin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatı düzenlenecek” denildi. Rusya Federasyonu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin havacılık unsurlarının bugün Belarus’a ulaştığı aktarılan açıklamada, “Taktik uçuş tatbikatı sırasında Belarus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hava kuvvetlerinin ve hava savunma kuvvetlerinin tüm havalimanları ve poligonları devrede olacak” vurgusu yapıldı.
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rusya, belarus, ortak askeri tatbikat
rusya, belarus, ortak askeri tatbikat

Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinden ortak taktik uçuş tatbikatı

20:08 08.01.2023
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ve Rus savaş uçakları
Belarus ve Rus savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya ile Belarus hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı yapacaklarını duyurdu.
Rusya ile iki haftaya yayılan ortak tatbikat açıklaması yapan Belarus, iki ülkenin hava kuvvetlerinin 16 Ocak-1 Şubat arasında ortak taktik uçuş tatbikatı gerçekleştireceğini duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, “16 Ocak-1 Şubat 2023’te (Rusya-Belarus) ortak bölgesel grubunun havacılık unsuruna dahil olan Rusya ile Belarus silahlı kuvvetlerinin havacılık birimlerinin katılımıyla ortak taktik uçuş tatbikatı düzenlenecek” denildi.
Rusya Federasyonu Hava-Uzay Kuvvetleri'nin havacılık unsurlarının bugün Belarus’a ulaştığı aktarılan açıklamada, “Taktik uçuş tatbikatı sırasında Belarus Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hava kuvvetlerinin ve hava savunma kuvvetlerinin tüm havalimanları ve poligonları devrede olacak” vurgusu yapıldı.
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