https://sputniknews.com.tr/20230106/polonya-natoyu-atlayip-ukraynanin-bir-kismi-uzerindeki-kontrolu-yeniden-eline-gecirmek-istiyor-1065466209.html
‘Polonya, NATO’yu atlayıp Ukrayna’nın bir kısmı üzerindeki kontrolü yeniden eline geçirmek istiyor'
‘Polonya, NATO’yu atlayıp Ukrayna’nın bir kısmı üzerindeki kontrolü yeniden eline geçirmek istiyor'
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Polonya’nın Ukrayna’nın bir kısmını ele geçirerek topraklarını genişletmek istediğini... 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T19:00+0300
2023-01-06T19:00+0300
2023-01-06T19:00+0300
dünya
polonya
ukrayna
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053382017_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9c5f847ad03cffa08d818636844a4982.jpg
YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Polonyalıların açıklamalarını dikkatlice okursak topraklarının genişlemesinden bahsettiklerini görürüz. Kaybettikleri toprakları iade etmek istiyorlar. Bu, NATO’nun amaçlarına aykırı. İttifak üyelerinin büyük kısmının onlara destek vereceğine şüpheyle bakıyorum” ifadesini kullandı.Polonya’nın 400 yıl önce Avrupa’nın en büyük devleti ve en güçlü ordusuna sahip olduğunu anımsatan uzman, Varşova’nın, Ukrayna’nın batısı ve hatta Belarus dahil eski toprakları yeniden kontrol altına alarak eski büyüklüğünü yeniden kazanma peşinde olduğu tahmininde bulundu.Stratejik açıdan, Polonya’nın eylemlerinin makul olmadığını dile getiren McGregor, NATO ve ABD’nin, Polonya birliklerinin Ukrayna’ya olası girişini durdurmak için hiçbir şey yapmadığını belirtti.
polonya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053382017_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_f0dd2ca4b34ff5ff828e7f27c6abccd6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, ukrayna, nato
‘Polonya, NATO’yu atlayıp Ukrayna’nın bir kısmı üzerindeki kontrolü yeniden eline geçirmek istiyor'
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Polonya’nın Ukrayna’nın bir kısmını ele geçirerek topraklarını genişletmek istediğini belirterek bunun NATO ülkelerinin çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetti.
YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Polonyalıların açıklamalarını dikkatlice okursak topraklarının genişlemesinden bahsettiklerini görürüz. Kaybettikleri toprakları iade etmek istiyorlar. Bu, NATO’nun amaçlarına aykırı. İttifak üyelerinin büyük kısmının onlara destek vereceğine şüpheyle bakıyorum” ifadesini kullandı.
Polonya’nın 400 yıl önce Avrupa’nın en büyük devleti ve en güçlü ordusuna sahip olduğunu anımsatan uzman, Varşova’nın, Ukrayna’nın batısı ve hatta Belarus dahil eski toprakları yeniden kontrol altına alarak eski büyüklüğünü yeniden kazanma peşinde olduğu tahmininde bulundu.
Stratejik açıdan, Polonya’nın eylemlerinin makul olmadığını dile getiren McGregor, NATO ve ABD’nin, Polonya birliklerinin Ukrayna’ya olası girişini durdurmak için hiçbir şey yapmadığını belirtti.