https://sputniknews.com.tr/20230106/polonya-natoyu-atlayip-ukraynanin-bir-kismi-uzerindeki-kontrolu-yeniden-eline-gecirmek-istiyor-1065466209.html

‘Polonya, NATO’yu atlayıp Ukrayna’nın bir kısmı üzerindeki kontrolü yeniden eline geçirmek istiyor'

‘Polonya, NATO’yu atlayıp Ukrayna’nın bir kısmı üzerindeki kontrolü yeniden eline geçirmek istiyor'

ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Polonya’nın Ukrayna’nın bir kısmını ele geçirerek topraklarını genişletmek istediğini... 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T19:00+0300

2023-01-06T19:00+0300

2023-01-06T19:00+0300

dünya

polonya

ukrayna

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/02/1053382017_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9c5f847ad03cffa08d818636844a4982.jpg

YouTube’daki Judging Freedom kanalına konuşan McGregor, “Polonyalıların açıklamalarını dikkatlice okursak topraklarının genişlemesinden bahsettiklerini görürüz. Kaybettikleri toprakları iade etmek istiyorlar. Bu, NATO’nun amaçlarına aykırı. İttifak üyelerinin büyük kısmının onlara destek vereceğine şüpheyle bakıyorum” ifadesini kullandı.Polonya’nın 400 yıl önce Avrupa’nın en büyük devleti ve en güçlü ordusuna sahip olduğunu anımsatan uzman, Varşova’nın, Ukrayna’nın batısı ve hatta Belarus dahil eski toprakları yeniden kontrol altına alarak eski büyüklüğünü yeniden kazanma peşinde olduğu tahmininde bulundu.Stratejik açıdan, Polonya’nın eylemlerinin makul olmadığını dile getiren McGregor, NATO ve ABD’nin, Polonya birliklerinin Ukrayna’ya olası girişini durdurmak için hiçbir şey yapmadığını belirtti.

polonya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

polonya, ukrayna, nato