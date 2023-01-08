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Kilis’te Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı
Kilis’te Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı
Kilis’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı. 08.01.2023, Sputnik Türkiye
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2023-01-08T22:32+0300
türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
suriye
türkiye
jandarma
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sınır hattının farklı noktalarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan kaçak göçmenler bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler düzenlediği 9 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş yapan 230 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Suriye uyruklu olduğu saptanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 organizatör ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230106/tirin-dorsesindeki-plastik-borularin-arasina-gizlenen-150-kacak-gocmen-yakalandi-1065438595.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, suriye, türkiye, jandarma
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, suriye, türkiye, jandarma

Kilis’te Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı

22:32 08.01.2023
© İHAKilis’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.
Kilis’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2023
© İHA
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Kilis’te, jandarma ekiplerinin düzenlediği 9 ayrı operasyonda Suriye uyruklu 230 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sınır hattının farklı noktalarından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan kaçak göçmenler bulunduğu bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler düzenlediği 9 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş yapan 230 kaçak göçmeni yakaladı.
Ekipler tarafından yapılan araştırmada Suriye uyruklu olduğu saptanan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 organizatör ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 kaçak göçmen yakalandı
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