https://sputniknews.com.tr/20230106/tirin-dorsesindeki-plastik-borularin-arasina-gizlenen-150-kacak-gocmen-yakalandi-1065438595.html

Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 kaçak göçmen yakalandı

Tırın dorsesindeki plastik boruların arasına gizlenen 150 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir tırın dorsesinde plastik boruların arasına gizlenen 150 kaçak göçmen yakalandı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kaçak göçmenler

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Polis ekipleri, bir tırın içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak'ta durdurulan tırın dorsesinde plastik boruların arasına saklanan 150 kaçak göçmen olduğu belirlendi.Otobüslerle Yarımca Göçmen Kaçakçılığıyla ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi

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kaçak göçmenler