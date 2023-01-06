https://sputniknews.com.tr/20230106/brezilyali-dunya-yildizi-pelenin-ismi-kolombiyada-bir-stadyuma-verilecek-1065442581.html

Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek

Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek

Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin isminin Kolombiya'da bir stadyuma verilmesi kararı alındı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-06T02:47+0300

2023-01-06T02:47+0300

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pele

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güney amerika

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Kolombiya'da Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumu'nun isminin 'Kral Pele' olarak değiştirileceği bildirildi.Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230103/fifa-baskani-gianni-infantinodan-cagri-her-ulkede-bir-pele-stadyumu-1065318673.html

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pele, futbol, stadyum, isim, kolombiya, güney amerika, brezilya