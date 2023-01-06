https://sputniknews.com.tr/20230106/brezilyali-dunya-yildizi-pelenin-ismi-kolombiyada-bir-stadyuma-verilecek-1065442581.html
Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek
Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek
Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin isminin Kolombiya'da bir stadyuma verilmesi kararı alındı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T02:47+0300
2023-01-06T02:47+0300
2023-01-06T02:47+0300
spor
pele
futbol
stadyum
isim
kolombiya
güney amerika
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065315359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c479e1396bfb63eb89214dffdf6e552.jpg
Kolombiya'da Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumu'nun isminin 'Kral Pele' olarak değiştirileceği bildirildi.Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/fifa-baskani-gianni-infantinodan-cagri-her-ulkede-bir-pele-stadyumu-1065318673.html
kolombiya
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065315359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe21eaa389c61749ab8cb9bb93cd64d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pele, futbol, stadyum, isim, kolombiya, güney amerika, brezilya
pele, futbol, stadyum, isim, kolombiya, güney amerika, brezilya
Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek
Abone ol
Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin isminin Kolombiya'da bir stadyuma verilmesi kararı alındı.
Kolombiya'da Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumu'nun isminin 'Kral Pele' olarak değiştirileceği bildirildi.
Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.