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Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek
Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek
Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin isminin Kolombiya'da bir stadyuma verilmesi kararı alındı. 06.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-06T02:47+0300
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kolombiya
güney amerika
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Kolombiya'da Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumu'nun isminin 'Kral Pele' olarak değiştirileceği bildirildi.Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230103/fifa-baskani-gianni-infantinodan-cagri-her-ulkede-bir-pele-stadyumu-1065318673.html
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pele, futbol, stadyum, isim, kolombiya, güney amerika, brezilya
pele, futbol, stadyum, isim, kolombiya, güney amerika, brezilya

Brezilyalı dünya yıldızı Pele'nin ismi Kolombiya'da bir stadyuma verilecek

02:47 06.01.2023
© İHAPele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi
Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2023
© İHA
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Kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin isminin Kolombiya'da bir stadyuma verilmesi kararı alındı.
Kolombiya'da Meta yönetim bölgesine bağlı Villavicencio kentindeki Bello Horizonte Stadyumu'nun isminin 'Kral Pele' olarak değiştirileceği bildirildi.
Vali Juan Guillermo Zuluaga, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, FIFA'nın çağrısını hatırlatarak, "Güzel stadımızın ismini Kral Pele olarak değiştirdiğimizi dünyaya duyurmak istiyoruz. Gelecek nesiller bu dünya futbol ikonunun kim olduğunu bilmeli. FIFA'nın önerisini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.
Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında yaşamını yitirmişti.
Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çağrı: Her ülkede bir 'Pele Stadyumu'
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