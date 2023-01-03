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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çağrı: Her ülkede bir 'Pele Stadyumu'
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çağrı: Her ülkede bir 'Pele Stadyumu'
Pele'nin cenaze töreninde gazetecilere konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, her ülkenin bir futbol stadyumuna Pele'nin adını vermesini istediğini söyledi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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spor
pele
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane futbolcu Pele'nin cenazesinde açıklama yaptı.Infantino, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi" ifadelerini kulladı.Pele'nin anısını yaşatacaklarını belirten Infantino, "Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler" dedi.Pele'nin cenazesi, pazartesi günü erken saatlerde Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden Santos'a havai fişekler eşliğinde ulaştı.Cenazeye binlerce kişi akın etti.
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
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pele, fifa, fifa başkanı gianni infantino, brezilya
pele, fifa, fifa başkanı gianni infantino, brezilya

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çağrı: Her ülkede bir 'Pele Stadyumu'

09:42 03.01.2023 (güncellendi: 09:44 03.01.2023)
© İHAPele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi
Pele'nin cenaze töreni Vila Belmiro Stadyumu'nda düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© İHA
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Pele'nin cenaze töreninde gazetecilere konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, her ülkenin bir futbol stadyumuna Pele'nin adını vermesini istediğini söyledi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane futbolcu Pele'nin cenazesinde açıklama yaptı.
Infantino, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi" ifadelerini kulladı.
Pele'nin anısını yaşatacaklarını belirten Infantino, "Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler" dedi.
Pele'nin cenazesi, pazartesi günü erken saatlerde Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden Santos'a havai fişekler eşliğinde ulaştı.
Cenazeye binlerce kişi akın etti.
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
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