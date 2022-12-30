https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
82 yaşında hayatını kaybeden Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, birçok sporsevere göre dünyanın... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T01:20+0300
2022-12-30T01:20+0300
2022-12-30T01:24+0300
multimedya
pele
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Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele, birçok kez SSCB ve daha sonra Rusya'yı da ziyaret etmişti. Pele'nin hayatından kesitler, Sputnik'in galerisinde.
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pele, фото
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti 01:20 30.12.2022 (güncellendi: 01:24 30.12.2022) Abone ol
82 yaşında hayatını kaybeden Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu.
Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.
Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol
dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.
82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele, birçok kez SSCB ve daha sonra Rusya'yı da ziyaret etmişti. Pele'nin hayatından kesitler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo
Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.
Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.
© AP Photo
Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.
Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.
© AP Photo
İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayanPele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.
İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayanPele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.
© AA © AA © Sputnik / РИА Новости
Pele ve SSCB oyuncuları, Moskova, 1965
Pele ve SSCB oyuncuları, Moskova, 1965
© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidin Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası Kura çekiminde Maradona ve Pele, Moskova, 2017 Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası Kura çekiminde Maradona ve Pele, Moskova, 2017 © Sputnik / В. Каратаев
Mike Tyson ve Pele, SSCB'nin ilk golf tesisi açılışına birlikte katıldı. Moskova, 1988
Mike Tyson ve Pele, SSCB'nin ilk golf tesisi açılışına birlikte katıldı. Moskova, 1988
© Sputnik
SSCB milli futbol takımının efsanevi kalecisi Lev Yaşin ve Pele, Moskova
SSCB milli futbol takımının efsanevi kalecisi Lev Yaşin ve Pele, Moskova
© AP Photo