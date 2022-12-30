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Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
82 yaşında hayatını kaybeden Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, birçok sporsevere göre dünyanın... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T01:20+0300
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Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele, birçok kez SSCB ve daha sonra Rusya'yı da ziyaret etmişti. Pele'nin hayatından kesitler, Sputnik'in galerisinde.
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pele, фото
pele, фото

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti

01:20 30.12.2022 (güncellendi: 01:24 30.12.2022)
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82 yaşında hayatını kaybeden Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu.
Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.

82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele, birçok kez SSCB ve daha sonra Rusya'yı da ziyaret etmişti. Pele'nin hayatından kesitler, Sputnik'in galerisinde.
© AP Photo

Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.

Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America&#x27;da birer kez gol krallığı yaşadı. - Sputnik Türkiye
1/10
© AP Photo

Pele, Brezilya liginde 3, eyalet liginde 11, Libertadores Kupası ve Copa America'da birer kez gol krallığı yaşadı.

© AP Photo

Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.

Pele&#x27;ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi. - Sputnik Türkiye
2/10
© AP Photo

Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.

© AP Photo

İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayanPele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.

İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970&#x27;teki dünya kupalarında &quot;Sambacılar&quot; ile 3 kez şampiyonluk yaşayanPele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda. - Sputnik Türkiye
3/10
© AP Photo

İsveç 1958, Şili 1962 ve Meksika 1970'teki dünya kupalarında "Sambacılar" ile 3 kez şampiyonluk yaşayanPele, organizasyonda 3 kupa kaldıran tek oyuncu konumunda.

© AA
Pele - Sputnik Türkiye
4/10
© AA
© AA
Pele - Sputnik Türkiye
5/10
© AA
© Sputnik / РИА Новости

Pele ve SSCB oyuncuları, Moskova, 1965

Pele ve SSCB oyuncuları, Moskova, 1965 - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / РИА Новости

Pele ve SSCB oyuncuları, Moskova, 1965

© Sputnik / Сергей Гунеев / Multimedya arşivine gidin

Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası Kura çekiminde Maradona ve Pele, Moskova, 2017

Rusya&#x27;da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası Kura çekiminde Maradona ve Pele, Moskova, 2017 - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Multimedya arşivine gidin

Rusya'da gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası Kura çekiminde Maradona ve Pele, Moskova, 2017

© Sputnik / В. Каратаев

Mike Tyson ve Pele, SSCB'nin ilk golf tesisi açılışına birlikte katıldı. Moskova, 1988

Mike Tyson ve Pele, SSCB&#x27;nin ilk golf tesisi açılışına birlikte katıldı. Moskova, 1988 - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / В. Каратаев

Mike Tyson ve Pele, SSCB'nin ilk golf tesisi açılışına birlikte katıldı. Moskova, 1988

© Sputnik

SSCB milli futbol takımının efsanevi kalecisi Lev Yaşin ve Pele, Moskova

SSCB milli futbol takımının efsanevi kalecisi Lev Yaşin ve Pele, Moskova - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik

SSCB milli futbol takımının efsanevi kalecisi Lev Yaşin ve Pele, Moskova

© AP Photo
Pele - Sputnik Türkiye
10/10
© AP Photo
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