https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti

82 yaşında hayatını kaybeden Pele, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı. Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, birçok sporsevere göre dünyanın... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T01:20+0300

2022-12-30T01:20+0300

2022-12-30T01:24+0300

multimedya

pele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1e/1065201800_8:0:943:526_1920x0_80_0_0_91b7f8e0547b2d81ff13a745394138e4.png

Pele olarak bilinen, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hayata gözlerini yumdu.82 yaşında hayata gözlerini yuman Pele, birçok kez SSCB ve daha sonra Rusya'yı da ziyaret etmişti. Pele'nin hayatından kesitler, Sputnik'in galerisinde.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pele, фото