https://sputniknews.com.tr/20230104/ispanya-cinden-gelen-yolcular-icin-kovid-19-sertifikasi-sarti-getirdi-1065391318.html
İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi
İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi
İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla direkt uçuşla Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası gösterme şartı getirildi. 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T21:59+0300
2023-01-04T21:59+0300
2023-01-04T21:59+0300
koronavirüs
ispanya
çin
çin halk cumhuriyeti
kovid-19
aşı
aşı sertifikası
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İspanya'da yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan uygulamaya göre, Çin'den İspanya'ya uçuşlarda yolcuların, hem Çin'den ayrılırken havayolu şirketi temsilcilerine hem de İspanya'ya varışta havaalanındaki sağlık görevlerine Kovid-19 aşılarının tam olduğunu belirten sertifikayı göstermeleri gerekiyor.Çin'den gelen yolculara ayrıca İspanya'ya girişte hızlı Kovid-19 testi ve ateş kontrolü yapılacak.İspanya, Kovid-19 sertifikasını göstermeyi reddedenlerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, ancak AB ülkeleri, Schengen ülkeleri ile Vatikan, Andorra, San Marino veya Monaco vatandaşları ile uçak mürettebatı ve 12 yaş altı çocukların bundan muaf tutulacağını bildirdi.Çin'den gelen yolcular için uygulanacak Kovid-19 önlemlerinin 15 Şubat'a kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.İspanya dışında İtalya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230104/cinden-koronavirus-testi-isteyen-ulkelere-misilleme-tehdidi-karsilik-verecegiz-1065360405.html
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ispanya, çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, aşı, aşı sertifikası
ispanya, çin, çin halk cumhuriyeti, kovid-19, aşı, aşı sertifikası
İspanya, Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası şartı getirdi
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İspanya'da Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla direkt uçuşla Çin'den gelen yolcular için Kovid-19 sertifikası gösterme şartı getirildi.
İspanya'da yürürlüğe giren ve Resmi Gazete'de yayımlanan uygulamaya göre, Çin'den İspanya'ya uçuşlarda yolcuların, hem Çin'den ayrılırken havayolu şirketi temsilcilerine hem de İspanya'ya varışta havaalanındaki sağlık görevlerine Kovid-19 aşılarının tam olduğunu belirten sertifikayı göstermeleri gerekiyor.
Çin'den gelen yolculara ayrıca İspanya'ya girişte hızlı Kovid-19 testi ve ateş kontrolü yapılacak.
İspanya, Kovid-19 sertifikasını göstermeyi reddedenlerin ülkeye girişlerine izin verilmeyeceğini, ancak AB ülkeleri, Schengen ülkeleri ile Vatikan, Andorra, San Marino veya Monaco vatandaşları ile uçak mürettebatı ve 12 yaş altı çocukların bundan muaf tutulacağını bildirdi.
Çin'den gelen yolcular için uygulanacak Kovid-19 önlemlerinin 15 Şubat'a kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.
Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.
İspanya dışında İtalya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.