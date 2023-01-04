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Çin'den koronavirüs testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi: Karşılık vereceğiz
Çin'den koronavirüs testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi: Karşılık vereceğiz
Çin'in sınırlarını açacağını ilan etmesiyle birlikte birçok ülke, Çinli yolcularla ilgili hayata geçirdikleri bir dizi Kovid-19 önlemini duyurmuştu. Pekin... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T07:17+0300
2023-01-04T07:17+0300
koronavirüs
çin halk cumhuriyeti
çin
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
koronavirüsle mücadele
koronavirüs testi
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Çin, sınırlarını açacağını ilan etmesinin ardından çok sayıda ülkenin Çin'den ve bölgelerinden seyahat eden yolculara uygulayacağını bildirdiği önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirterek karşı tedbirler alacağını bildirdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bu konuda uluslararası toplumla iletişimi artırmaya hazır olduklarını fakat bazı ülkelerin aldığı tedbirlerin bilimsel temeli olduğuna inanmadıklarını ifade etti.'Tedbirlerin siyasi amaçlar için kullanılmasına karşıyız'Kovid-19 önlemlerinin siyasi amaçlar için kullanılmasına ve belirli ülkelere ayrımcı tedbirler uygulanmasına karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Mao, "Bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez. Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." dedi.Mao, sağlık uzmanlarının, Çin'de halen yayılmakta olan virüs varyantlarının dünyanın diğer bölgelerindekilerle aynı olduğunu, yeni varyantların dünyanın her yerinde ortaya çıkabileceğini söylediğine işaret ederek şunları kaydetti:Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirleri gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.Ülkeler, Pekin yönetiminin veri paylaşımındaki eksiklere dikkati çekerek, salgın tablosunun bilinmemesi ve olası yeni varyantların ortaya çıkmasından duydukları endişeyi dile getirmişti.Aralarında ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın olduğu ülkeler, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.Vaka tahminleri ve projeksiyonlar, Çin'in tedbirlerini gevşetmeye başlamasından bu yana, Kovid-19 salgınının başından beri "tek ülkede görülen en büyük yayılmayla" karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin tahminlerine göre, ülkede aralık ortasında günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarken ay boyunca 18,6 milyon kişi Kovid-19'a yakalandı. Şirket, günlük ölüm sayısının ise aralık sonunda 9 bine ulaştığını tahmin ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221231/fransa-ve-ingiltere-cinden-gelen-yolculara-kovid-19-testi-zorunlulugu-getirdi--1065245329.html
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çin halk cumhuriyeti, çin, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, koronavirüs testi
çin halk cumhuriyeti, çin, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , koronavirüsle mücadele, koronavirüs testi

Çin'den koronavirüs testi isteyen ülkelere misilleme tehdidi: Karşılık vereceğiz

07:17 04.01.2023
© AP Photo / Ng Han GuanÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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Çin'in sınırlarını açacağını ilan etmesiyle birlikte birçok ülke, Çinli yolcularla ilgili hayata geçirdikleri bir dizi Kovid-19 önlemini duyurmuştu. Pekin yönetimi, bu önlemlerden bazılarının 'orantısız' ve 'kabul edilemez' olduğunu belirterek karşı tedbirler alacaklarını bildirdi.
Çin, sınırlarını açacağını ilan etmesinin ardından çok sayıda ülkenin Çin'den ve bölgelerinden seyahat eden yolculara uygulayacağını bildirdiği önlemlerden bazılarının "orantısız" ve "kabul edilemez" olduğunu belirterek karşı tedbirler alacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, bu konuda uluslararası toplumla iletişimi artırmaya hazır olduklarını fakat bazı ülkelerin aldığı tedbirlerin bilimsel temeli olduğuna inanmadıklarını ifade etti.

'Tedbirlerin siyasi amaçlar için kullanılmasına karşıyız'

Kovid-19 önlemlerinin siyasi amaçlar için kullanılmasına ve belirli ülkelere ayrımcı tedbirler uygulanmasına karşı olduklarını vurgulayan Sözcü Mao, "Bu tedbirlerden bazıları orantısız ve basitçe kabul edilemez. Farklı durumlara yanıt olarak, karşılıklılık esasına göre, mukabil tedbirler alacağız." dedi.
Mao, sağlık uzmanlarının, Çin'de halen yayılmakta olan virüs varyantlarının dünyanın diğer bölgelerindekilerle aynı olduğunu, yeni varyantların dünyanın her yerinde ortaya çıkabileceğini söylediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Çin, tüm ülkeler için Kovid tedbirlerinin bilimsel temele dayanması ve orantılı olması gerektiğine inanıyor. Tedbirler, siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmamalı, hiçbir ülkeye ayrımcı tedbirler uygulanmamalı, normal seyahatler ve insanlar arası etkileşim ve işbirliğine engel olunmamalı."

Çin'in geçen ayın başında Kovid-19 tedbirleri gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.
Ülkeler, Pekin yönetiminin veri paylaşımındaki eksiklere dikkati çekerek, salgın tablosunun bilinmemesi ve olası yeni varyantların ortaya çıkmasından duydukları endişeyi dile getirmişti.
Aralarında ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın olduğu ülkeler, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.
Vaka tahminleri ve projeksiyonlar, Çin'in tedbirlerini gevşetmeye başlamasından bu yana, Kovid-19 salgınının başından beri "tek ülkede görülen en büyük yayılmayla" karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.
Merkezi Londra'da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity'nin tahminlerine göre, ülkede aralık ortasında günlük vaka sayısı 1 milyonu aşarken ay boyunca 18,6 milyon kişi Kovid-19'a yakalandı. Şirket, günlük ölüm sayısının ise aralık sonunda 9 bine ulaştığını tahmin ediyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
KORONAVİRÜS
Fransa ve İngiltere, Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi zorunluluğu getirdi
31 Aralık 2022, 02:08
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