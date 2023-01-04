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https://sputniknews.com.tr/20230104/hamaney-basortusu-kuralina-tam-uymayanlar-dinsizlik-ve-devrim-karsitligiyla-suclanmamali-1065377133.html
Hamaney: 'Başörtüsü kuralına tam uymayanlar dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı'
Hamaney: 'Başörtüsü kuralına tam uymayanlar dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı'
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi... 04.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-04T15:38+0300
2023-01-04T15:47+0300
dünya
iran
başörtüsü
başörtüsü yasağı
ayetullah ali hamaney
açıklama
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İran dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği söyledi.İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede 'Anneler Günü' olarak kutlanan Hazreti Fatma'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki konutunda bir grup kadınla bir araya geldi.Görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, kadınların ülkenin karar alma mekanizmalarının çeşitli kademelerinde istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirten Hamaney, "Bugün burada Allah'ın izniyle geleceğimiz ve düşüncemiz için çok faydalı olacak çok keyifli bir toplantı yapıldı" dedi.Ülkede genç bir kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis nezaretine alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protestolara da değinen Hamaney, "Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı" değerlendirmesinde bulundu.Başörtüsünün dini bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Hamaney, "Yani tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur, bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu hiç şüphesiz uyulması gereken dini bir yükümlülüktür ancak başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır" ifadelerini kullandı.Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.İran'da 'İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi' Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının 'daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini' belirtmişti.
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iran, başörtüsü, başörtüsü yasağı, ayetullah ali hamaney, açıklama
iran, başörtüsü, başörtüsü yasağı, ayetullah ali hamaney, açıklama

Hamaney: 'Başörtüsü kuralına tam uymayanlar dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalı'

15:38 04.01.2023 (güncellendi: 15:47 04.01.2023)
© AFP 2022 / ATTA KENAREİran- Kadınlar
İran- Kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği söyledi.
İran dini lideri Ali Hamaney, ülkedeki zorunlu başörtüsü kurallarına tam riayet etmeyen kadınların dinsizlik ve rejim karşıtlığıyla itham edilmemesi gerektiği söyledi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, ülkede 'Anneler Günü' olarak kutlanan Hazreti Fatma'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki konutunda bir grup kadınla bir araya geldi.
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Görüşme sonrasında yaptığı konuşmada, kadınların ülkenin karar alma mekanizmalarının çeşitli kademelerinde istihdam edilmesinin önemli olduğunu belirten Hamaney, "Bugün burada Allah'ın izniyle geleceğimiz ve düşüncemiz için çok faydalı olacak çok keyifli bir toplantı yapıldı" dedi.
Ülkede genç bir kadının başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis nezaretine alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protestolara da değinen Hamaney, "Son olaylarda düşmanın ümidi, başörtüsü kuralına tam olarak uymayan kadınların başörtüsünü tamamen çıkarmasıydı ancak istedikleri gibi olmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Başörtüsünün dini bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Hamaney, "Yani tesettürün farz olduğuna şüphe yoktur, bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu hiç şüphesiz uyulması gereken dini bir yükümlülüktür ancak başörtüsü kuralına tam olarak uymayanlar asla dinsizlik ve devrim karşıtlığıyla suçlanmamalıdır. Başörtüsü zayıf olanlar bizim öz kızlarımızdır" ifadelerini kullandı.
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Tahran'da 13 Eylül 2022'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar, 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.
İran'da 'İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Merkezi' Sözcüsü Ali Hanmuhammedi, 5 Aralık'ta yaptığı açıklamada, eleştirilerin hedefindeki İrşad devriyelerinin görevinin sona erdiğini ve başörtüsü uygulamasının 'daha modern yöntemlerle teknolojiden de faydalanılarak devam edebileceğini' belirtmişti.
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