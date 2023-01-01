https://sputniknews.com.tr/20230101/iranda-arac-sahiplerine-basortusu-ihlali-mesaji-uygulamasi-geri-dondu-1065274481.html
İran'da araç sahiplerine 'başörtüsü ihlali mesajı' uygulaması geri döndü
İran'da araç sahiplerine 'başörtüsü ihlali mesajı' uygulaması geri döndü
İran'da Mahsa Emini gösterilerinin başladığı günlerde askıya alınan, polis tarafından araç sahiplerine gönderilen 'başörtüsü ihlali mesajı' tekrar uygulamaya... 01.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-01T22:19+0300
2023-01-01T22:19+0300
2023-01-01T22:19+0300
dünya
iran
başörtüsü
islam
kadın
kadın hakları
uyarı
polis
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İran medyasına göre, araçlarında zorunlu başörtüsü kuralı ihlal edilen araç sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderilmeye tekrar başlandı."Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklindeki uyarı mesajı uygulamasının, Mahsa Emini gösterilerinin başladığı eylül ayında askıya alındığı biliniyor.Uygulamaya göre, kural ihlalinin tekrarlanması halinde araç sahibi emniyete çağrılıyor.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221225/iranda-700-calisanli-avm-giyim-kusam-kurallarina-uyulmadigi-gerekcesiyle-kapatildi-1064985660.html
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iran, başörtüsü, islam, kadın, kadın hakları, uyarı, polis
iran, başörtüsü, islam, kadın, kadın hakları, uyarı, polis
İran'da araç sahiplerine 'başörtüsü ihlali mesajı' uygulaması geri döndü
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İran'da Mahsa Emini gösterilerinin başladığı günlerde askıya alınan, polis tarafından araç sahiplerine gönderilen 'başörtüsü ihlali mesajı' tekrar uygulamaya konuldu.
İran medyasına göre, araçlarında zorunlu başörtüsü kuralı ihlal edilen araç sahiplerinin telefonlarına uyarı mesajı gönderilmeye tekrar başlandı.
"Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklindeki uyarı mesajı uygulamasının, Mahsa Emini gösterilerinin başladığı eylül ayında askıya alındığı biliniyor.
Uygulamaya göre, kural ihlalinin tekrarlanması halinde araç sahibi emniyete çağrılıyor.
İran'daki gösteriler
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.
İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.