https://sputniknews.com.tr/20221217/iran-cumhurbaskani-reisi-dusmanin-iran-komplosu-basarisiz-oldu-1064689004.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanın İran komplosu başarısız oldu
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanın İran komplosu başarısız oldu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın komplosu" olarak adlandırarak, "Düşman geçmişteki... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T00:51+0300
2022-12-17T00:51+0300
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde halka hitaben konuşma gerçekleştirdi.Ülkedeki gösterileri değerlendiren Reisi, protestoların son bulduğunu ve İran'a yönelik komplonun çökertildiğini söyledi. Reisi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın komplosu" olarak adlandırarak, şöyle konuştu:ABD'nin Afganistan ve Irak işgalini örnek veren Reisi, Batılı ülkelerin özgürlük ve yaşam sloganları ile diğer ülkelere demokrasi götürmediklerini, aksine diğer milletlerin yaşam özgürlüğünü ellerinden aldıklarını söyledi. Reisi, "Milletimiz sizin yalanlarına kanmaz. IŞİD terör örgütünü biz kurduk diyen bir devletin diğer halklara özgürlük ve yaşam sunmayacağını iyi biliyoruz. O gencin eline silah vererek Şah çerağ türbesinde terör eylemi gerçekleştiren sizlersiniz. İran halkı bunu iyi biliyor ve be nedenle tüm gücüyle "kahrolsun ABD" sloganları atmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221212/iran-ukrayna-rusyanin-iran-yapimi-iha-kullandigina-dair-deliller-sunmadi-1064505656.html
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iran, mahsa emini, afganistan, irak, işid
iran, mahsa emini, afganistan, irak, işid
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Düşmanın İran komplosu başarısız oldu
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın komplosu" olarak adlandırarak, "Düşman geçmişteki fitnelerinde olduğu gibi bu kez de İran komplosunda yanlış hesap yaptı ve başarısız oldu" dedi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Güney Horasan eyaletinin Bircend kentinde halka hitaben konuşma gerçekleştirdi.
Ülkedeki gösterileri değerlendiren Reisi, protestoların son bulduğunu ve İran'a yönelik komplonun çökertildiğini söyledi. Reisi, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın komplosu" olarak adlandırarak, şöyle konuştu:
"Düşman geçmişteki fitnelerinde olduğu gibi bu kez de İran komplosunda yanlış hesap yaptı ve başarısız oldu. Düşmanların kurduğu komplo, ülke genelinde halkımızın gösterdiği direniş ile çökertildi ve düşman hayal kırıklığına uğratıldı. Ülkenin gelişip ilerlemesini hiçbir şekilde durdurmayacağız. Ülkedeki ayaklanmanın başarısız olmasının nedeni halkın devlete ve devrime olan desteği ve bağlılığıdır. İran halkı devrimin temel ilkelerini korumak için meydanlara çıktı ve direndi."
ABD'nin Afganistan ve Irak işgalini örnek veren Reisi, Batılı ülkelerin özgürlük ve yaşam sloganları ile diğer ülkelere demokrasi götürmediklerini, aksine diğer milletlerin yaşam özgürlüğünü ellerinden aldıklarını söyledi. Reisi, "Milletimiz sizin yalanlarına kanmaz. IŞİD terör örgütünü biz kurduk diyen bir devletin diğer halklara özgürlük ve yaşam sunmayacağını iyi biliyoruz. O gencin eline silah vererek Şah çerağ türbesinde terör eylemi gerçekleştiren sizlersiniz. İran halkı bunu iyi biliyor ve be nedenle tüm gücüyle "kahrolsun ABD" sloganları atmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.