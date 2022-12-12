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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/iran-ukrayna-rusyanin-iran-yapimi-iha-kullandigina-dair-deliller-sunmadi-1064505656.html
İran: Ukrayna, Rusya’nın İran yapımı İHA kullandığına dair deliller sunmadı
İran: Ukrayna, Rusya’nın İran yapımı İHA kullandığına dair deliller sunmadı
İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani, Ukraynalı uzmanların İranlı mevkidaşlarıyla görüşmede, Rusya’nın İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA)... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:14+0300
2022-12-12T23:15+0300
ukrayna krizi
rusya
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Aştiyani, “Ukrayna tarafı, teknik toplantıda, İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı” diye açıkladı.İran ve Rusya arasında askeri işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini belirten Aştiyani, buna rağmen Ukrayna’daki özel harekatta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda işbirliği yapmadıklarını kaydetti.Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.
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rusya, iran, ukrayna
rusya, iran, ukrayna

İran: Ukrayna, Rusya’nın İran yapımı İHA kullandığına dair deliller sunmadı

23:14 12.12.2022 (güncellendi: 23:15 12.12.2022)
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© İHA
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İran Savunma Bakanı Muhammed Reza Aştiyani, Ukraynalı uzmanların İranlı mevkidaşlarıyla görüşmede, Rusya’nın İran yapımı insansız hava araçlarını (İHA) kullandığına dair deliller sunmadığını belirtti.
Aştiyani, “Ukrayna tarafı, teknik toplantıda, İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı” diye açıkladı.
İran ve Rusya arasında askeri işbirliğinin uzun süredir devam ettiğini belirten Aştiyani, buna rağmen Ukrayna’daki özel harekatta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda işbirliği yapmadıklarını kaydetti.
Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.
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