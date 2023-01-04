https://sputniknews.com.tr/20230104/abli-liderlerin-baskisindan-zelenskiyden-bikan-abdye-ukrayna-krizi-2023te-sona-erer-mi-1065389639.html

AB’li liderlerin baskısından, Zelenskiy’den ‘bıkan' ABD’ye: Ukrayna krizi 2023’te sona erer mi?

AB’li liderlerin baskısından, Zelenskiy’den ‘bıkan' ABD’ye: Ukrayna krizi 2023’te sona erer mi?

Ukrayna krizinde müzakere çağrıları derinleşirken, Kiev yönetimi ise AB liderlerinin barış görüşmeleri hamlelerini ‘anlamsız ve gülünç’ buluyor. Peki 2023’te... 04.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-04T21:18+0300

2023-01-04T21:18+0300

2023-01-04T21:18+0300

görüş

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

abd

birleşmiş milletler (bm)

ursula von der leyen

jens stoltenberg

almanya

emmanuel macron

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2023’e girilmesiyle birlikte, geçen senenin Şubat ayından beri süren Ukrayna krizinin bu yıl çözüme ulaşıp ulaşmayacağı da gündeme geldi. 2022’nin son haftasında Ukrayna yönetiminin, Birleşmiş Milletler’de ‘barış zirvesi’ düzenlemeyi önermesine, platformun Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq’tan açıklama geldi. Kiev tarafından Rusya’nın ancak ve ancak ‘gerekli uluslararası mahkeme’ sonrasında ‘davet edilebileceği’ şartının da konulduğu bu teklif, Haq’ın 4 Ocak’ta yaptığı “Şu anda bu konuda duyuracak bir şeyimiz yok” açıklamasına göre kabul görmedi.Liderlerin 2023 yılı için müzakere mesaisi başladıÇoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu NATO’nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, barışa giden yolun Kiev yönetimine askeri destek vermekten geçtiği konusunda ısrarcı. Fakat AB ülkeleri de, Stoltenberg ile bu konuda hem fikir değil. Örneğin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın bir barış sürecine garantör olmaya hazır olduğunu, bu nedenle operasyonun başlama tarihi olan 24 Şubat’tan önce Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.2023’ün ilk barış görüşmesi çağrısında bulunanlar ise Avusturya ve Hindistan Dışişleri Bakanları Alexander Schallenberg ile Subramanyam Jaishanka oldu. 2 Ocak’ta Viyana'da bir araya gelen ikili, müzakerelere geri dönülmesi çağrısında bulunan liderler arasında yerini aldı.Barış çağrısında bulunan Avrupalı liderler Kiev’in hedefindeBarışın sağlanması için Moskova ile yakın bağların kullanılması gerektiğine ve Ukrayna’nın ABD'den mali ve askeri yardım aldığı sürece de bir barıştan söz edilemeyeceğine dikkat çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Kiev yönetiminin hedefi oldu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Orban'ın sözlerini ‘siyasi miyopluk’ olarak nitelendirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olası barış görüşmeleri için NATO’nun Rusya'ya ‘güvenlik garantisi’ vermesi gerektiğine yönelik açıklamaları da Ukrayna yönetimi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu eleştirilere göre Moskova’ya verilebilecek tek güvenlik garantisi, Rusya’nın ‘nükleer silahlardan arındırılması ve ordusunun silahsızlandırılması’ olabilir. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, ‘bazı Batılı politikacıların’ Rusya ile Ukrayna arasında müzakere çağrılarını ‘gülünç’ olarak nitelendirdi. Buna sert bir dille tepki gösteren Macron ise "Bana ahlak dersi verenler, bana kiminle masaya oturacaklarını açıklamalı” dedi.AB halkı, Batı’nın Ukrayna’yı müzakereye zorlaması gerektiğini düşünüyorDonbass operasyonu ile birlikte Rusya’ya yönelik ardı ardına yaptırım paketleri açıklayan AB’nin, bu ambargolar yüzünden enerji ve ekonomi krizi yaşaması ise Avrupalı sakinleri öfkelendirdi. 2022 sonlarına doğru protesto ve grevlerin arttığı AB ülkelerinde halk, siyasiler için büyük bir baskı kaynağı oluşturmaya devam ediyor. Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan araştırma şirketi YouGov’un düzenlediği ankete göre, Almanların yaklaşık üçte biri Batı'nın Ukrayna'yı müzakerelere zorlaması gerektiğini düşünüyor. Başka bir araştırma şirketi Szazadveg’ın verileri ise AB nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının Ukrayna konusunda barış görüşmeleri istediğini işaret etti. Müzakereleri ise en çok, Brüksel’in yaptırım paketlerinin büyük bir bölümünü kabul etmeyen Avrupa’nın güney ülkeleri destekliyor.Zelenskiy, diplomatlarının 2023 görevleri arasında barışa yer vermediSıklıkla Batılı liderlere çeşitli silahlar ve hava savunma sistemleri tedarik etmeleri talebinde bulunan Zelenskiy ise, Fransız LCI TV kanalına verdiği röportajda, bazı ülkelerden Rusya ile müzakere çağrıları duyduğunu ancak ‘bunda bir anlam görmediğini’ söylemişti. Halihazırda Zelenskiy, ülke diplomasisinin 2023’teki başlıca görevlerini açıkladığı konuşmasında da olduğu gibi, hedefler arasında Rusya’yla barış görüşmelerine yer vermiyor. Buna karşın Kremlin, Zelensky'nin ‘istenirse’ Ukrayna'daki düşmanlıkların yarın sona erebileceğini bildiğini sıklıkla vurguluyor.WSJ: Washington bile Zelenskiy’den ‘bıkmış’ durumdaÖte yandan 21 Aralık’ta Washington’a günübirlik ziyarette bulunarak ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen ve Kongre’de konuşma yapan Zelenskiy, Rusya ile ‘adil barışın nasıl bir şey olduğunu bilmediğini’ söylemişti. Zelenskiy'nin ABD ziyareti hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise bu durumun ‘Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösteren en büyük işaret olduğu’ değerlendirmesinde bulunmuştu.Konuyla ilgili bir diğer değerlendirme ise Avrupa Parlamentosu’nun eski milletvekillerinden Fransız politikacı Florian Philippot’tan geldi. Philippot, Zelenskiy’in Kiev'e daha fazla destek verilmesi konusunda anlaşmazlıkların olduğu, ABD'deki siyasi gerçeklikle artık hiçbir ilgisi olmayan bir ‘hayalet’ Kongre’ye hitap ettiğini söyledi. Kongre içinde Ukrayna krizinin bitmesi gerektiğini sıklıkla dile getiren Cumhuriyetçiler ile Kiev’in ABD tarafından olabildiğince uzun süre desteklenmesi gerektiğini düşünen Biden liderliğindeki Demokratlar arasında bir süredir ayrışma yaşanıyor. Bununla birlikte ABD merkezli Wall Street Journal, Cumhuriyetçiler bir yana, Washington yönetiminin bile Zelenskiy’i Moskova ile müzakerelere zorlamaya çalıştığını aktardığı bir yazı yayınlamış; Washington’un, Ukrayna konusunda ABD’nin yeterince yardımcı olmadığına dair sürekli şikayet eden Zelenskiy’den ‘bıkmış’ durumda olduğuna işaret etmişti.Eski NATO generalinden müzakereler için olası tarih: Süreç Şubat ve Mayıs ayları arasında gerçekleşebilirEski NATO Generali Hans-Lothar Domrese, Alman gazetesi Berliner Zeitung’a verdiği röportajda, Ukrayna ve Rusya'nın 2023 yazında ateşkes imzalayacağını iddia etti. Ateşkes sürecinin Şubat ve Mayıs ayları arasında gerçekleşeceğini öne süren Domrese’e göre, müzakerelerin uzun sürmesi muhtemel olsa da bir arabulucuya ihtiyaç var ve bu görevi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Hindistan Başbakanı Narendra Modi üstlenebilir.‘ABD, güvenilir olmadığı için Zelenskiy’nin yerine General Zaluzhny’nin getirilmesini konuşuyor’Peki olası barış görüşmeleri 2023 yılı içinde gerçekleşebilir mi? Konuyu Sputnik’e değerlendiren dış politika uzmanı Hasan Erel, Avrupa’nın olduğu kadar artık ABD’nin de müzakereler için Zelenskiy’e baskı uyguladığı görüşünde:‘ABD destekli AB bürokrasisi ve üye ülkelerin kendi siyasetleri arasında çatışmalar olacak’Avrupa Birliği’nin Zelenskiy’i artık barış masasına oturtmak istemesinin nedenini de açıklayan Erel, “Bu durumdan çok zarar ettiler. Yaptırımlar Avrupa Birliği'ni vurdu. AB net olarak zarardayken ABD ise karda. Özellikle enerji maliyetleri olarak çok etkilendiler. Almanya sanayisi neredeyse çöktü. Avrupa’da iç kamuoyu zaten hükümetler üzerinde baskı yaratıyor, halk mutsuz. AB eğer Zelenskiy’i barış masasına oturtamazsa daha çok siyasi değişimler olur. Von der Leyen ve Borrell gibi isimler ile Avrupa Birliği bürokrasisi, direkt olarak ABD ve NATO’ya bağlı ama Almanya’daki gibi diğer AB ülkelerinde siyasiler, kamuoyu ya da milletvekilleri, bir basınç ile karşı karşıya. Bir an önce bir bir barış anlaşması, savaşın sonlanması ve normalleşmenin yeniden başlaması için baskı artıyor. AB bürokrasisi ile üye ülkelerin kendi siyasetleri arasında çatışmalar ve çelişmeler olacaktır. Eninde sonunda da AB bir takım değişiklikler görecektir. Bu çok sürdürülebilir bir düzen değil. Almanya ya da diğer Avrupa ülkelerinin yüksek savunma giderleri, hayat pahalılığı ve enerji maliyetleri, Ukrayna’ya yapılan aşırı yardımlar gibi durumlar özellikle kışın halklar için ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu da ayrıca bir baskı unsuru olacaktır. Yani sadece Ukrayna’ya yapılan yardımlar değil, Avrupa’nın aynı zamanda tekrardan bir savaş durumuna getirilmesi ve silahlanması gibi durumlar da sorgulanacaktır” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221231/arabuluculuklar-isbirlikleri-ve-ortakliklar-turkiye-rusya-iliskilerinin-2022si--1064965559.html

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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