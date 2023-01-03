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SON DAKİKA | ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230103/enag-yillik-enflasyon-yuzde-137-1065318332.html
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137
ENAG, aylık enflasyonun yüzde 5.18, yıllık enflasyonun ise yüzde 137.55 olduğunu bildirdi. 03.01.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
enflasyon
enagrup
ekonomi
gıda fiyatları
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu" ifadelerine yer verildi.Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170.70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si ekim ayında yüzde 185'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/enag-kasim-ayi-verilerini-acikladi-enflasyon-aylik-yuzde-424-yillik-yuzde-170-oldu-1064158197.html
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enflasyon, enagrup, ekonomi, gıda fiyatları, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı
enflasyon, enagrup, ekonomi, gıda fiyatları, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137

09:28 03.01.2023 (güncellendi: 09:33 03.01.2023)
© AAPazar alışverişi
Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
ENAG, aylık enflasyonun yüzde 5.18, yıllık enflasyonun ise yüzde 137.55 olduğunu bildirdi.
ENAG açıklamasında "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı. E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı yüzde 137.55 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 38.57 oldu" ifadelerine yer verildi.
Yıllık enflasyon, kasım ayında yüzde 170.70 olmuştu. ENAG E-TÜFE'si ekim ayında yüzde 185'i gördükten sonra baz etkisiyle gerilemeye başlamıştı.
Almanya - Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
EKONOMİ
ENAG, kasım ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4.24, yıllık yüzde 170 oldu
5 Aralık 2022, 09:59
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