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https://sputniknews.com.tr/20221205/enag-kasim-ayi-verilerini-acikladi-enflasyon-aylik-yuzde-424-yillik-yuzde-170-oldu-1064158197.html
ENAG, kasım ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4.24, yıllık yüzde 170 oldu
ENAG, kasım ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4.24, yıllık yüzde 170 oldu
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 4.24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 170... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T09:59+0300
2022-12-05T11:18+0300
ekonomi
enflasyon
enflasyon araştırma grubu
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.ENAG bugün de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 4,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 170.70 olarak gerçekleşti.Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu.ENAG'a göre, en az aylık artış yüzde 0,08 ile sağlık grubunda gerçekleşti.ENAG'a göre, en fazla aylık yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
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enflasyon, enflasyon araştırma grubu
enflasyon, enflasyon araştırma grubu

ENAG, kasım ayı verilerini açıkladı: Enflasyon aylık yüzde 4.24, yıllık yüzde 170 oldu

09:59 05.12.2022 (güncellendi: 11:18 05.12.2022)
© AAAlmanya - Enflasyon
Almanya - Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© AA
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayında enflasyon yüzde 4.24 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 170 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.
ENAG bugün de kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 4,24 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 170.70 olarak gerçekleşti.
Yılbaşından bu yana artış ise yüzde 125.43 oldu.
ENAG'a göre, en az aylık artış yüzde 0,08 ile sağlık grubunda gerçekleşti.
ENAG'a göre, en fazla aylık yüzde 15,40 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti.
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