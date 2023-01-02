https://sputniknews.com.tr/20230102/elon-musk-romanyada-gozaltina-alinan-andrew-tate-ile-alay-etti-1065281996.html
Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti
Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate ile alay etti. Yakalanmasına paylaştığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T09:34+0300
2023-01-02T09:34+0300
2023-01-02T09:34+0300
dünya
andrew tate
elon musk
twitter
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Geçen günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter'da tartıştıktan sonra Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıya gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate hakkında milyarder Elon Musk'tan yorum geldi.Tate hakkında pek çok kişi, Romanya'da popüler olan Jerry's Pizza'ya ait bir pizza kutusu tutarken video yayınladıktan sonra yakalanığı teorisini öne sürdü.Erkek kardeşiyle birlikte yakalanan Tate, organize suç örgütü kurmakla ve kadınları cinsel olarak sömürmekle ve pornogrfik filmler çekmeye zorlamakla suçlanıyor.Yeni yıl arifesinde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.Musk ayrıca, 'The Matrix' filminden bir görseli tweetleyerek, "Sana Matrix'ten kaçmanın tek yolunun, sana öğretilen her şeyi unutmak ve tüm inanç sistemini eleştirel düşünce ve analize dayalı olarak yeniden kurmak olduğunu söylesem ne dersin?" dedi.Musk, daha önce Andrew Tate ile arkadaş olduklarına dair söylentileri, hiç tanışmadıklarını söyleyerek yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/gretaya-cevap-videosundaki-pizza-kutusu-ele-verdi-andrew-tate-romanyada-tutuklandi-1065205877.html
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andrew tate, elon musk, twitter
andrew tate, elon musk, twitter
Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate ile alay etti. Yakalanmasına paylaştığı bir videodaki pizza kutusunun neden olduğu yorumlarının ardından Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" dedi.
Geçen günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter'da tartıştıktan sonra Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıya gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate hakkında milyarder Elon Musk'tan yorum geldi.
Tate hakkında pek çok kişi, Romanya'da popüler olan Jerry's Pizza'ya ait bir pizza kutusu tutarken video yayınladıktan sonra yakalanığı teorisini öne sürdü.
Erkek kardeşiyle birlikte yakalanan Tate, organize suç örgütü kurmakla ve kadınları cinsel olarak sömürmekle ve pornogrfik filmler çekmeye zorlamakla suçlanıyor.
Yeni yıl arifesinde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.
Musk ayrıca, 'The Matrix' filminden bir görseli tweetleyerek, "Sana Matrix'ten kaçmanın tek yolunun, sana öğretilen her şeyi unutmak ve tüm inanç sistemini eleştirel düşünce ve analize dayalı olarak yeniden kurmak olduğunu söylesem ne dersin?" dedi.
Musk, daha önce Andrew Tate ile arkadaş olduklarına dair söylentileri, hiç tanışmadıklarını söyleyerek yalanlamıştı.