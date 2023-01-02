https://sputniknews.com.tr/20230102/elon-musk-romanyada-gozaltina-alinan-andrew-tate-ile-alay-etti-1065281996.html

Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti

Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate ile alay etti. Yakalanmasına paylaştığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T09:34+0300

2023-01-02T09:34+0300

2023-01-02T09:34+0300

dünya

andrew tate

elon musk

twitter

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Geçen günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter'da tartıştıktan sonra Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıya gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate hakkında milyarder Elon Musk'tan yorum geldi.Tate hakkında pek çok kişi, Romanya'da popüler olan Jerry's Pizza'ya ait bir pizza kutusu tutarken video yayınladıktan sonra yakalanığı teorisini öne sürdü.Erkek kardeşiyle birlikte yakalanan Tate, organize suç örgütü kurmakla ve kadınları cinsel olarak sömürmekle ve pornogrfik filmler çekmeye zorlamakla suçlanıyor.Yeni yıl arifesinde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.Musk ayrıca, 'The Matrix' filminden bir görseli tweetleyerek, "Sana Matrix'ten kaçmanın tek yolunun, sana öğretilen her şeyi unutmak ve tüm inanç sistemini eleştirel düşünce ve analize dayalı olarak yeniden kurmak olduğunu söylesem ne dersin?" dedi.Musk, daha önce Andrew Tate ile arkadaş olduklarına dair söylentileri, hiç tanışmadıklarını söyleyerek yalanlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221230/gretaya-cevap-videosundaki-pizza-kutusu-ele-verdi-andrew-tate-romanyada-tutuklandi-1065205877.html

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