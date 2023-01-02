Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230102/elon-musk-romanyada-gozaltina-alinan-andrew-tate-ile-alay-etti-1065281996.html
Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti
Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate ile alay etti. Yakalanmasına paylaştığı... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T09:34+0300
2023-01-02T09:34+0300
dünya
andrew tate
elon musk
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059093368_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_60109aa8ae2995ad015c476fdcd8e94e.jpg
Geçen günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter'da tartıştıktan sonra Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıya gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate hakkında milyarder Elon Musk'tan yorum geldi.Tate hakkında pek çok kişi, Romanya'da popüler olan Jerry's Pizza'ya ait bir pizza kutusu tutarken video yayınladıktan sonra yakalanığı teorisini öne sürdü.Erkek kardeşiyle birlikte yakalanan Tate, organize suç örgütü kurmakla ve kadınları cinsel olarak sömürmekle ve pornogrfik filmler çekmeye zorlamakla suçlanıyor.Yeni yıl arifesinde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.Musk ayrıca, 'The Matrix' filminden bir görseli tweetleyerek, "Sana Matrix'ten kaçmanın tek yolunun, sana öğretilen her şeyi unutmak ve tüm inanç sistemini eleştirel düşünce ve analize dayalı olarak yeniden kurmak olduğunu söylesem ne dersin?" dedi.Musk, daha önce Andrew Tate ile arkadaş olduklarına dair söylentileri, hiç tanışmadıklarını söyleyerek yalanlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221230/gretaya-cevap-videosundaki-pizza-kutusu-ele-verdi-andrew-tate-romanyada-tutuklandi-1065205877.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/19/1059093368_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1431031d1899d860badd79588ced17c8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
andrew tate, elon musk, twitter
andrew tate, elon musk, twitter

Elon Musk, Romanya'da gözaltına alınan Andrew Tate ile alay etti

09:34 02.01.2023
© AFP 2022 / JIM WATSONElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AFP 2022 / JIM WATSON
Abone olTelegram
Twitter'ın sahibi Elon Musk, Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıyla gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate ile alay etti. Yakalanmasına paylaştığı bir videodaki pizza kutusunun neden olduğu yorumlarının ardından Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" dedi.
Geçen günlerde iklim aktivisti Greta Thunberg ile Twitter'da tartıştıktan sonra Romanya'da adam kaçırma ve tecavüz suçlamalarıya gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate hakkında milyarder Elon Musk'tan yorum geldi.
Tate hakkında pek çok kişi, Romanya'da popüler olan Jerry's Pizza'ya ait bir pizza kutusu tutarken video yayınladıktan sonra yakalanığı teorisini öne sürdü.
Erkek kardeşiyle birlikte yakalanan Tate, organize suç örgütü kurmakla ve kadınları cinsel olarak sömürmekle ve pornogrfik filmler çekmeye zorlamakla suçlanıyor.
Yeni yıl arifesinde Twitter hesabından paylaşım yapan Musk, "Bazen pizzayı evde yapmak daha iyi oluyor" ifadelerini kullandı.
Musk ayrıca, 'The Matrix' filminden bir görseli tweetleyerek, "Sana Matrix'ten kaçmanın tek yolunun, sana öğretilen her şeyi unutmak ve tüm inanç sistemini eleştirel düşünce ve analize dayalı olarak yeniden kurmak olduğunu söylesem ne dersin?" dedi.
Musk, daha önce Andrew Tate ile arkadaş olduklarına dair söylentileri, hiç tanışmadıklarını söyleyerek yalanlamıştı.
Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
YAŞAM
Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı
30 Aralık 2022, 07:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала