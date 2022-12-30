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Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı
Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı
Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya'da 'insan kaçakçılığı, organize suç örgütü kurma, tecavüz, kadınları... 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T07:00+0300
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yaşam
andrew tate
tutuklama
romanya
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Roman etkililer, kendisini 'kadın düşmanı' olarak tanımlayan sosyal medya influencer'ı Andrew Tate'in kardeşi Tristan Tate ile birlikte Romanya'da gözaltına alındığını doğruladı. İnsan kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen Tate kardeşlerin, bunun yanı sıra tecavüz ve organize suç örgütü kurma gibi suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.Kadın düşmanı yorumları nedeniyle pek çok sosyal medya platformunda yasaklanan Tate kardeşlerin 24 saat boyunca tutuklu kalacağı ifade edildi.Bükreş'teki evlerine yapılan operasyonla yakalanan Tate kardeşler hakkında geçtiğimiz Nisan ayından bu yana cezai soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma kapsamında, Tate'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütü tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen altı kadının kimliği belirlendi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:Tate son olarak geçtiğimiz Salı günü iklim aktivisti Greta Thunberg'i etiketleyerek, "Email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım" demiş ve bu mesajı nedeniyle tepki toplamıştı.Thunberg ise Tate'ye verdiği "Lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com" yanıtıyla dünya çapında destek görmüştü.Thunberg’in bu tweetine karşılık bir video yayınlayan Tate'in masasında bir pizza görünüyordu. Sosyal medyada çok sayıda kişi, pizza paketinin üzerinde bulunan Romanya adresinin Tate'yi ele vererek polisleri harekete geçirdiğini öne sürdü.
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andrew tate, tutuklama, romanya
andrew tate, tutuklama, romanya

Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı

07:00 30.12.2022
© AP Photo / Romanya polisiSon yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate
Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Romanya polisi
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Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya'da 'insan kaçakçılığı, organize suç örgütü kurma, tecavüz, kadınları pornografik içerik oluşturmaya zorlayarak işe almak, barındırmak ve kullanmak' suçlamalarıyla tutuklandı.
Roman etkililer, kendisini 'kadın düşmanı' olarak tanımlayan sosyal medya influencer'ı Andrew Tate'in kardeşi Tristan Tate ile birlikte Romanya'da gözaltına alındığını doğruladı. İnsan kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen Tate kardeşlerin, bunun yanı sıra tecavüz ve organize suç örgütü kurma gibi suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.
Kadın düşmanı yorumları nedeniyle pek çok sosyal medya platformunda yasaklanan Tate kardeşlerin 24 saat boyunca tutuklu kalacağı ifade edildi.
Bükreş'teki evlerine yapılan operasyonla yakalanan Tate kardeşler hakkında geçtiğimiz Nisan ayından bu yana cezai soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma kapsamında, Tate'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütü tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen altı kadının kimliği belirlendi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Dört zanlı, ... kadınları bir ücret karşılığında belirli internet sitelerinde görüntülenmesi amaçlanan pornografik içerik oluşturmaya zorlayarak, kadınları kadınları çalıştırmak, barındırmak ve kötüye kullanmak amacıyla bir organize suç grubu oluşturmuştur. Zanlılar bu sayede önemli meblağlarda para kazanmıştır."

Tate son olarak geçtiğimiz Salı günü iklim aktivisti Greta Thunberg'i etiketleyerek, "Email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım" demiş ve bu mesajı nedeniyle tepki toplamıştı.
Thunberg ise Tate'ye verdiği "Lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com" yanıtıyla dünya çapında destek görmüştü.
Thunberg’in bu tweetine karşılık bir video yayınlayan Tate'in masasında bir pizza görünüyordu. Sosyal medyada çok sayıda kişi, pizza paketinin üzerinde bulunan Romanya adresinin Tate'yi ele vererek polisleri harekete geçirdiğini öne sürdü.
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