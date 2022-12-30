https://sputniknews.com.tr/20221230/gretaya-cevap-videosundaki-pizza-kutusu-ele-verdi-andrew-tate-romanyada-tutuklandi-1065205877.html

Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı

Greta'ya cevap videosundaki pizza kutusu ele verdi: Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı

Son yılların tartışmalı sosyal medya ünlüsü ve eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya'da 'insan kaçakçılığı, organize suç örgütü kurma, tecavüz, kadınları... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T07:00+0300

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yaşam

andrew tate

tutuklama

romanya

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Roman etkililer, kendisini 'kadın düşmanı' olarak tanımlayan sosyal medya influencer'ı Andrew Tate'in kardeşi Tristan Tate ile birlikte Romanya'da gözaltına alındığını doğruladı. İnsan kaçakçılığı soruşturmasında adı geçen Tate kardeşlerin, bunun yanı sıra tecavüz ve organize suç örgütü kurma gibi suçlamalarla da karşı karşıya olduğu belirtildi.Kadın düşmanı yorumları nedeniyle pek çok sosyal medya platformunda yasaklanan Tate kardeşlerin 24 saat boyunca tutuklu kalacağı ifade edildi.Bükreş'teki evlerine yapılan operasyonla yakalanan Tate kardeşler hakkında geçtiğimiz Nisan ayından bu yana cezai soruşturma yürütülüyordu. Soruşturma kapsamında, Tate'nin liderliğini yaptığı organize suç örgütü tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen altı kadının kimliği belirlendi. İddianamede, şu ifadelere yer verildi:Tate son olarak geçtiğimiz Salı günü iklim aktivisti Greta Thunberg'i etiketleyerek, "Email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım" demiş ve bu mesajı nedeniyle tepki toplamıştı.Thunberg ise Tate'ye verdiği "Lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com" yanıtıyla dünya çapında destek görmüştü.Thunberg’in bu tweetine karşılık bir video yayınlayan Tate'in masasında bir pizza görünüyordu. Sosyal medyada çok sayıda kişi, pizza paketinin üzerinde bulunan Romanya adresinin Tate'yi ele vererek polisleri harekete geçirdiğini öne sürdü.

romanya

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andrew tate, tutuklama, romanya