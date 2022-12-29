https://sputniknews.com.tr/20221229/greta-thunbergden-kendisiyle-dalga-gecen-andrew-tatee-kucuk-penis-enerjisi-1065159149.html
Greta Thunberg'den kendisiyle dalga geçen Andrew Tate'e: 'Küçük penis enerjisi'
Greta Thunberg'den kendisiyle dalga geçen Andrew Tate'e: 'Küçük penis enerjisi'
İklim aktivisti Greta Thunberg, "Email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım" diyen Tate'e, "Lütfen... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-29T12:06+0300
2022-12-29T12:06+0300
2022-12-29T12:06+0300
yaşam
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andrew tate
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İklim aktivisti Greta Thunberg'in, kendisiyle alay eden ABD'li kick boksçu Andrew Tate'e verdiği yanıt Twitter'da gündem oldu.Thunberg, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyen Tate'e, “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com” yanıtını verdi.Bununla beraber Tate, Thunberg'e verdiği yanıtta, "Ne hakla!" ifadesini kullandı.Daha önce Tate, Thunberg'i etiketlediği mesajında 2 lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söylemişti.19 yaşındaki Greta Thunberg'in Tate'e verdiği yanıt, Twitter'da 7 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.Tate, Google’ın 2022’de en çok aranan kişileri listesinin başında yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/isvec-yapimi-iklim-aktivisti-gretanin-benzeri-siyasileri-azarlayip-insanlar-oluyor-diye-agladi--1061090614.html
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greta thunberg, twitter , andrew tate
Greta Thunberg'den kendisiyle dalga geçen Andrew Tate'e: 'Küçük penis enerjisi'
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İklim aktivisti Greta Thunberg, "Email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım" diyen Tate'e, "Lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com" yanıtını verdi. Greta'nın yanıtı 7 saat içinde 1 milyon beğeni aldı.
İklim aktivisti Greta Thunberg'in, kendisiyle alay eden ABD'li kick boksçu Andrew Tate'e verdiği yanıt Twitter'da gündem oldu.
Thunberg, “Bana email adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” diyen Tate'e, “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@isinebak.com” yanıtını verdi.
Bununla beraber Tate, Thunberg'e verdiği yanıtta, "Ne hakla!" ifadesini kullandı.
Daha önce Tate, Thunberg'i etiketlediği mesajında 2 lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söylemişti.
19 yaşındaki Greta Thunberg'in Tate'e verdiği yanıt, Twitter'da 7 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.
Tate, Google’ın 2022’de en çok aranan kişileri listesinin başında yer aldı.