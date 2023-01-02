Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, cumhurun yüzyılı olacaktır

Ülkemize yönelik emperyalist hesapları, darbe girişimlerini boşa çıkardık; vesayet prangalarını, bağımlılık tuzaklarını yerle yeksan ettik. Asırlık kayıpları telafi etmek için var gücümüzle mücadele ettik; milletimizi hak ettiği refaha, huzura, emniyete kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Bu mücadelede tek gücümüz, feraset sahibi milletimizin desteği ve güveni oldu. Hamdolsun biz de bu büyük teveccühü ve beklentiyi boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide eser ve hizmet siyasetimizi sürdüreceğiz.