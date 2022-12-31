https://sputniknews.com.tr/20221231/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyetimizin-yeni-yuzyilina-adim-atacagimiz-doneme-giriyoruz-1065247789.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T10:13+0300

2022-12-31T10:13+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

twitter

2023

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Bugün sadece yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz.Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İlk etapta 5 bin 615 konutun temelini attık.Tam 45 bin afet konutu ile 20 bin sosyal konutu tamamladık.49 millet bahçesini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece millet bahçelerinin toplam sayısını 152’ye ulaştırdık. Halen 310 projenin yapım çalışması sürüyor.İstanbul’umuzda 100 anaokulu tamamladık ve yavrularımızla ailelerinin hizmetine sunduk.5 milyon metrekare parkı, 1.615 kilometre bisiklet yolunu, 1.200 kilometre yeşil yürüyüş yolunu hizmete aldık.Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. 79 bin 850 bağımsız birimdeki dönüşüm için vatandaşlarımıza 1,6 milyar TL kira yardımında bulunduk.Plastik poşet kullanımını yüzde 65 oranında azalttık. Böylece 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik.Yeni tescillerle birlikte toplam anıt ağaç sayımızı 10 bin 285’e ulaştırdık. Korunan alan oranımızı %12,58’e çıkardık. “Çölleşme ve Erozyona Dur De” kapsamında 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Doğal sit alanlarımızda toplam 24 bin metrekare çevre düzenlemesi yaptık.Türkiye’nin ilk İklim Şûrası’nı gerçekleştirdik. 6 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk.Yaptığımız 67 bin denetimle çevremize zarar veren 5 bin 705 işletme ve 380 deniz aracına 725 milyon TL ceza uyguladık, 375 işletmeyi ise faaliyetten menettik.İklim değişikliğine karşı emisyon azaltım hedefimizi 2030’a kadar %41’e yükselttik.12 ilimizdeki 3 bin 930 projeyi tamamlayarak sanayi alanlarını şehirlerimizden uzak noktalara taşıdık. İhracat Desteklerine Yönelik Prefinansman Modeli’ni devreye aldık. Dış ticaret açığımızın fazla olduğu, geleneksel pazarlarımız dışında kalan 18 ülkeyle ticaretimizi geliştirmek için Uzak Ülkeler Stratejisi’ni hayata geçirdik. Hizmet ihracatçısı firmalarımıza 818 milyon TL destek verdik.1.547 uluslararası fuarı destek kapsamımıza aldık. E-ihracatı kolay, hızlı ve güvenilir kılmak amacıyla güçlü bir destek paketi devreye aldık. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan denetimlerle 14,2 ton uyuşturucu madde yakaladık. E-ticareti değişen şartlara uyumlu hale getirmek için önemli yasal değişiklikler yaptık. İlk yerli ve millî araç ile konteyner tarama sistemini ürettik."

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