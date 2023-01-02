https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-cavusoglu-pelenin-cenaze-torenine-katildi-1065307182.html
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T21:49+0300
2023-01-02T21:49+0300
2023-01-02T21:49+0300
dünya
pele
cenaze töreni
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu,"(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde" ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/pelenin-naasi-vila-belmiro-stadyumunda-ziyarete-acildi-1065304938.html
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pele, cenaze töreni, mevlüt çavuşoğlu
pele, cenaze töreni, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.
Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu,"(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.