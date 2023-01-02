Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230102/bakan-cavusoglu-pelenin-cenaze-torenine-katildi-1065307182.html
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T21:49+0300
2023-01-02T21:49+0300
dünya
pele
cenaze töreni
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065307276_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b4cd2bf8400d06b37e94a8ed509923f8.jpg
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu,"(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde" ifadesini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.
https://sputniknews.com.tr/20230102/pelenin-naasi-vila-belmiro-stadyumunda-ziyarete-acildi-1065304938.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065307276_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fece47b83bf34e74471b4ba6c2963793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pele, cenaze töreni, mevlüt çavuşoğlu
pele, cenaze töreni, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı

21:49 02.01.2023
© AABakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı
Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 82 yaşında hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele'nin cenaze törenine katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, cenaze töreni öncesi Pele'nin kariyerinin başladığı ve 19 yıl futbol oynadığı Santos Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp başkanı Andres Rueda ile görüştü.
Rueda'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının taziyelerini ileten Çavuşoğlu,"(Pele) Sadece sizin değil, tüm Türk halkının ve tüm dünyanın kalbinde" ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Pele'nin cenaze törenine iştirak etti.
Pele'nin naaşı Vila Belmiro Stadyumu'nda ziyarete açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2023
SPOR
Pele'nin naaşı Vila Belmiro Stadyumu'nda ziyarete açıldı
20:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала