https://sputniknews.com.tr/20230102/pelenin-naasi-vila-belmiro-stadyumunda-ziyarete-acildi-1065304938.html
Pele'nin naaşı Vila Belmiro Stadyumu'nda ziyarete açıldı
Pele'nin naaşı Vila Belmiro Stadyumu'nda ziyarete açıldı
Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Pele'nin ziyarete açılan... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T20:12+0300
2023-01-02T20:12+0300
2023-01-02T20:12+0300
pele
spor
naaş
brezilya
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Kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleniyor. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele'nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Pele'nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi. Pele'nin naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu'nda kalacak. Cenaze için Brezilya'ya giden FIFA Başkanı Gianni Infantino, aile bireylerine taziyede bulundu.Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221229/brezilyanin-efsane-futbolcusu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065189666.html
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Pele'nin naaşı Vila Belmiro Stadyumu'nda ziyarete açıldı
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Brezilyalı futbol efsanesi Pele için Santos kentinde bulunan Vila Belmiro Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. Binlerce kişi Pele'nin ziyarete açılan cenazesini ziyaret etmek için stadyumda bir araya geldi.
Kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cenaze töreni, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleniyor. 19 yıl Santos forması giyen, Brezilya ile 3 Dünya Kupası kazanan ve New York Cosmos'da kariyerini noktalayan efsane futbolcu Pele'yi son kez görebilmek için sevenleri stadyuma akın etti.
Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda taraftar Pele'nin cenazesini görmek ve efsane futbolcuya saygılarını sunmak adına stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Pele'nin naaşı yüzü açık şekilde Katolik inançlarına göre sergilendi. Pele'nin naaşı ziyaret için 24 saat Santos Stadyumu'nda kalacak. Cenaze için Brezilya'ya giden FIFA Başkanı Gianni Infantino, aile bireylerine taziyede bulundu.
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.