https://sputniknews.com.tr/20230102/arjantinin-kalecisi-martinez-dunya-kupasi-madalyasini-korumak-icin-20-bin-sterline-kopek-aldi-1065294940.html

Arjantin'in kalecisi Martinez, Dünya Kupası madalyasını korumak için 20 bin sterline köpek aldı

Arjantin'in kalecisi Martinez, Dünya Kupası madalyasını korumak için 20 bin sterline köpek aldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk madalyasını korumak için... 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T14:41+0300

2023-01-02T14:41+0300

2023-01-02T14:42+0300

yaşam

arjantin

arjantin milli takımı

emiliano martinez

köpek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/14/1064780586_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_698e16e05b6cdf8c7a3c979531d7b8cc.jpg

Dünya Kupası sonrasında bazı tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelen Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez bu kez sahiplendiği köpek ile konuşuluyor.Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek kupanın sahibi olan Arjantin'in kalecisi Martinez, yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Ancak kupa töreni sırasında yaptığı hareket ile tepki toplayan Martinez bununla da yetinmedi, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi hedef alan davranışlar sergiledi.İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Martinez, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyayı koruması için 20 bin sterlin karşılığında Malinois cinsi bir köpek aldı. Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan Belçikalı Malinois cinsi köpekler, ABD askerlerinin ve SAS komandolarının çatışma bölgelerinde kullandığı bir cins olarak biliniyor ve güçlü, hızlı ve sadık köpekler olarak tanımlanıyor.The Sun'un haberine göre Martinez'in köpeği, altın madalyayı korumanın yanı sıra, ünlü kalecinin eşi Amanda, oğlu Santi ve kızı Ava'yla birlikte yaşadığı West Midlands'daki evinin de koruyucusu olacak.Daha önce Chelsea'de oynayan Ashley Cole ve ağırsiklet boks şampiyonu Tyson Fury de elit koruma köpekleri satın almıştı. Elit Koruma Köpekleri'nin sözcülüğü, köpekleri tanımlamak için şu ifadeleri kullanıyor:

https://sputniknews.com.tr/20221221/emiliano-martinez-sampiyonluk-kutlamalarina-mbappenin-fotografinin-oldugu-oyuncak-bebekle-katildi-1064821242.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arjantin, arjantin milli takımı, emiliano martinez, köpek