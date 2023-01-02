https://sputniknews.com.tr/20230102/arjantinin-kalecisi-martinez-dunya-kupasi-madalyasini-korumak-icin-20-bin-sterline-kopek-aldi-1065294940.html
Arjantin'in kalecisi Martinez, Dünya Kupası madalyasını korumak için 20 bin sterline köpek aldı
Arjantin'in kalecisi Martinez, Dünya Kupası madalyasını korumak için 20 bin sterline köpek aldı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk madalyasını korumak için... 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T14:41+0300
2023-01-02T14:41+0300
2023-01-02T14:42+0300
yaşam
arjantin
arjantin milli takımı
emiliano martinez
köpek
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Dünya Kupası sonrasında bazı tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelen Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez bu kez sahiplendiği köpek ile konuşuluyor.Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek kupanın sahibi olan Arjantin'in kalecisi Martinez, yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Ancak kupa töreni sırasında yaptığı hareket ile tepki toplayan Martinez bununla da yetinmedi, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi hedef alan davranışlar sergiledi.İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Martinez, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyayı koruması için 20 bin sterlin karşılığında Malinois cinsi bir köpek aldı. Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan Belçikalı Malinois cinsi köpekler, ABD askerlerinin ve SAS komandolarının çatışma bölgelerinde kullandığı bir cins olarak biliniyor ve güçlü, hızlı ve sadık köpekler olarak tanımlanıyor.The Sun'un haberine göre Martinez'in köpeği, altın madalyayı korumanın yanı sıra, ünlü kalecinin eşi Amanda, oğlu Santi ve kızı Ava'yla birlikte yaşadığı West Midlands'daki evinin de koruyucusu olacak.Daha önce Chelsea'de oynayan Ashley Cole ve ağırsiklet boks şampiyonu Tyson Fury de elit koruma köpekleri satın almıştı. Elit Koruma Köpekleri'nin sözcülüğü, köpekleri tanımlamak için şu ifadeleri kullanıyor:
https://sputniknews.com.tr/20221221/emiliano-martinez-sampiyonluk-kutlamalarina-mbappenin-fotografinin-oldugu-oyuncak-bebekle-katildi-1064821242.html
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arjantin, arjantin milli takımı, emiliano martinez, köpek
arjantin, arjantin milli takımı, emiliano martinez, köpek
Arjantin'in kalecisi Martinez, Dünya Kupası madalyasını korumak için 20 bin sterline köpek aldı
14:41 02.01.2023 (güncellendi: 14:42 02.01.2023) Abone ol
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk madalyasını korumak için Malinois cinsi köpek satın aldı. Martinez'in köpek için 20 bin sterlin ödediği belirtildi.
Dünya Kupası sonrasında bazı tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelen Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez bu kez sahiplendiği köpek ile konuşuluyor.
Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek kupanın sahibi olan Arjantin'in kalecisi Martinez, yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Ancak kupa töreni sırasında yaptığı hareket ile tepki toplayan Martinez bununla da yetinmedi, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi hedef alan davranışlar sergiledi.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Martinez, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyayı koruması için 20 bin sterlin karşılığında Malinois cinsi bir köpek aldı. Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan Belçikalı Malinois cinsi köpekler, ABD askerlerinin ve SAS komandolarının çatışma bölgelerinde kullandığı bir cins olarak biliniyor ve güçlü, hızlı ve sadık köpekler olarak tanımlanıyor.
The Sun'un haberine göre Martinez'in köpeği, altın madalyayı korumanın yanı sıra, ünlü kalecinin eşi Amanda, oğlu Santi ve kızı Ava'yla birlikte yaşadığı West Midlands'daki evinin de koruyucusu olacak.
Daha önce Chelsea'de oynayan Ashley Cole ve ağırsiklet boks şampiyonu Tyson Fury de elit koruma köpekleri satın almıştı. Elit Koruma Köpekleri'nin sözcülüğü, köpekleri tanımlamak için şu ifadeleri kullanıyor:
"Amerikan Deniz Komandoları, Bin Ladin'i yakalama operasyonunda Malinois cinsi köpekleri kullandı. Bu cins köpekler süper atletik ve çeviktir. Onları herhangi bir görev için mükemmel yapan şey, son derece güçlü av güdülerine sahip olmalarıdır. Bir yanda köpekler vardır, öteki yanda ise Malinoiler vardır."