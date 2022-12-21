https://sputniknews.com.tr/20221221/emiliano-martinez-sampiyonluk-kutlamalarina-mbappenin-fotografinin-oldugu-oyuncak-bebekle-katildi-1064821242.html

Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarına Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katıldı

Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarına Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katıldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı, ülkesinde binlerce kişi tarafından cosşkuyla... 21.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-21T09:37+0300

2022-12-21T09:37+0300

2022-12-21T09:37+0300

spor

fransa

arjantin

emiliano martinez

mbappe

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2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı oyuncularını taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi.Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Oyuncular taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce insanın arasında ilerlemekte zorlandı.Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu.Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantinli-kaleci-emiliano-martinez-fransiz-taraftarlara-yaptigi-hareketin-sebebini-acikladi-1064780879.html

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