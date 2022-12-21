https://sputniknews.com.tr/20221221/emiliano-martinez-sampiyonluk-kutlamalarina-mbappenin-fotografinin-oldugu-oyuncak-bebekle-katildi-1064821242.html
Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarına Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katıldı
Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarına Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katıldı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı, ülkesinde binlerce kişi tarafından cosşkuyla... 21.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-21T09:37+0300
2022-12-21T09:37+0300
2022-12-21T09:37+0300
spor
fransa
arjantin
emiliano martinez
mbappe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064821087_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ee927375d867f403ad95bb60a6ca13ca.png
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı oyuncularını taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi.Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Oyuncular taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce insanın arasında ilerlemekte zorlandı.Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu.Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221220/arjantinli-kaleci-emiliano-martinez-fransiz-taraftarlara-yaptigi-hareketin-sebebini-acikladi-1064780879.html
fransa
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/15/1064821087_157:0:1092:701_1920x0_80_0_0_abb83b8160f98a64a1084e4d6303143a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, arjantin, emiliano martinez, mbappe
fransa, arjantin, emiliano martinez, mbappe
Emiliano Martinez, şampiyonluk kutlamalarına Mbappe'nin fotoğrafının olduğu oyuncak bebekle katıldı
Abone ol
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı, ülkesinde binlerce kişi tarafından cosşkuyla karşılandı. Kaleci Emiliano Martinez'in Kylian Mbappe'nin fotoğrafı olan bir oyuncak bebekle gelmesi tartışma konusu oldu.
2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı oyuncularını taşıyan uçak, Ezeiza Havaalanı'na indi.
Uçaktan ilk olarak elinde kupayla Lionel Messi ve Teknik Direktör Scaloni indi. Futbolcular ve teknik ekip, daha sonra kendilerini bekleyen üstü açık otobüse binerek havaalanından ayrıldı. Oyuncular taşıyan otobüs, kutlamalar için Buenos Aires sokaklarını dolduran binlerce insanın arasında ilerlemekte zorlandı.
Takımın kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi.
Martinez'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu.
Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti.