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Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Fransız taraftarlara yaptığı hareketin sebebini açıkladı
Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Fransız taraftarlara yaptığı hareketin sebebini açıkladı
2022 Dünya Kupası'nda Fransa tribünlerine yaptığı müstehcen hareketle tepki çeken kaleci Emiliano Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız... 20.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-20T11:52+0300
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spor
emiliano martinez
arjantin
fransa
2022 dünya kupası
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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda final maçında Arjantin seri penaltı vuruşlarında Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.Organizasyonda gösterdiği performans ile dikkat çeken Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, kupa töreni esnasında kendisine 'Altın Eldiven' ödülü verildi. Ödülü teslim alan Martinez, yaptığı müstehcen hareket sosyal medyada gündem oldu.Ödülü aldıktan sonr yaptığı hareketin sebebini açıklayan Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" ifadelerini kullandı.Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin, 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu.
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emiliano martinez, arjantin, fransa, 2022 dünya kupası
emiliano martinez, arjantin, fransa, 2022 dünya kupası

Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, Fransız taraftarlara yaptığı hareketin sebebini açıkladı

11:52 20.12.2022
© AFP 2022Emiliano Martinez
Emiliano Martinez - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022
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2022 Dünya Kupası'nda Fransa tribünlerine yaptığı müstehcen hareketle tepki çeken kaleci Emiliano Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı" dedi.
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda final maçında Arjantin seri penaltı vuruşlarında Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Organizasyonda gösterdiği performans ile dikkat çeken Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, kupa töreni esnasında kendisine 'Altın Eldiven' ödülü verildi. Ödülü teslim alan Martinez, yaptığı müstehcen hareket sosyal medyada gündem oldu.
Ödülü aldıktan sonr yaptığı hareketin sebebini açıklayan Martinez, "Kutlamalarda o hareketi yaptım çünkü Fransız taraftarlar beni yuhaladı. Bunlar benim üstümde işe yaramaz" ifadelerini kullandı.
Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.
Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin, 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu.
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