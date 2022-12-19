https://sputniknews.com.tr/20221219/spor-dunyasindan-messiye-tebrik-mesaji-maradona-su-an-kesinlikle-guluyordur-1064761845.html

Spor dünyasından Messi'ye tebrik mesajı: 'Maradona şu an kesinlikle gülüyordur'

Spor dünyasından Messi'ye tebrik mesajı: 'Maradona şu an kesinlikle gülüyordur'

Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T16:47+0300

2022-12-19T16:47+0300

2022-12-19T16:47+0300

lionel messi

pele

arjantin

spor

lebron james

cristiano ronaldo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762233_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3ca3e236a6ec0958afa619412f02ba6d.jpg

Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Ronaldo: Bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir vedaBrezilya Milli Takımı'nın efsane golcülerinden Ronaldo ise "Tarihi rekabete sahne olan Brezilya ile Arjantin arasındaki maçlarda bile Messi'nin varlığı ayrı bir yer tutuyor. Bu heyecan verici finalde, birçok Brezilyalı ve dünyanın her yerinden insanın, Messi'yi desteklediğini gördüm. Bir Dünya Kupası yıldızı olmasının çok ötesinde, bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda. Tebrikler Messi!" ifadelerini kullandı.Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mario Icardi ise Messi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Tebrikler Messi, kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve ödülüne kavuştun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!" mesajıyla paylaştı.Roger Federer: Arjantin'in peri masalıBu yıl emekliye ayrılan tenisin efsanelerinden İsviçreli Roger Federer, mesajında Arjantin'in başarısını "Arjantin'in peri masalı. Messi, mükemmelliğin kelime anlamını tekrar tanımladı" görüşlerine yer verdi.Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal da Messi'yi tebrik ederken, eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ise "Futbolu unutun. Messi, tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? İnanılmaz birisi" mesajıyla tebriklerini sundu.LeBron James'den tebrik mesajıNBA yıldızlarından aralarında LeBron James, Trae Young ve Manu Ginobili'nin yer aldığı birçok basketbolcu da Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yolladı.

https://sputniknews.com.tr/20221219/messi-milli-formayi-giymeye-devam-edecek-1064739309.html

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lionel messi, pele, arjantin, lebron james, cristiano ronaldo