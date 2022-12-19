https://sputniknews.com.tr/20221219/spor-dunyasindan-messiye-tebrik-mesaji-maradona-su-an-kesinlikle-guluyordur-1064761845.html
Spor dünyasından Messi'ye tebrik mesajı: 'Maradona şu an kesinlikle gülüyordur'
Spor dünyasından Messi'ye tebrik mesajı: 'Maradona şu an kesinlikle gülüyordur'
Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti. 19.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-19T16:47+0300
2022-12-19T16:47+0300
2022-12-19T16:47+0300
lionel messi
pele
arjantin
spor
lebron james
cristiano ronaldo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762233_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_3ca3e236a6ec0958afa619412f02ba6d.jpg
Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.Ronaldo: Bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir vedaBrezilya Milli Takımı'nın efsane golcülerinden Ronaldo ise "Tarihi rekabete sahne olan Brezilya ile Arjantin arasındaki maçlarda bile Messi'nin varlığı ayrı bir yer tutuyor. Bu heyecan verici finalde, birçok Brezilyalı ve dünyanın her yerinden insanın, Messi'yi desteklediğini gördüm. Bir Dünya Kupası yıldızı olmasının çok ötesinde, bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda. Tebrikler Messi!" ifadelerini kullandı.Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mario Icardi ise Messi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Tebrikler Messi, kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve ödülüne kavuştun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!" mesajıyla paylaştı.Roger Federer: Arjantin'in peri masalıBu yıl emekliye ayrılan tenisin efsanelerinden İsviçreli Roger Federer, mesajında Arjantin'in başarısını "Arjantin'in peri masalı. Messi, mükemmelliğin kelime anlamını tekrar tanımladı" görüşlerine yer verdi.Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal da Messi'yi tebrik ederken, eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ise "Futbolu unutun. Messi, tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? İnanılmaz birisi" mesajıyla tebriklerini sundu.LeBron James'den tebrik mesajıNBA yıldızlarından aralarında LeBron James, Trae Young ve Manu Ginobili'nin yer aldığı birçok basketbolcu da Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yolladı.
https://sputniknews.com.tr/20221219/messi-milli-formayi-giymeye-devam-edecek-1064739309.html
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/13/1064762233_70:0:979:682_1920x0_80_0_0_97f6f2dbe3cb78bf7c64c8cdc2cd59e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lionel messi, pele, arjantin, lebron james, cristiano ronaldo
lionel messi, pele, arjantin, lebron james, cristiano ronaldo
Spor dünyasından Messi'ye tebrik mesajı: 'Maradona şu an kesinlikle gülüyordur'
Abone ol
Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.
Spor dünyasında dünyaca ünlü birçok isim, Arjantin'in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi'yi tebrik etti.
Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Pele, "Futbol kendi büyüleyici hikayesini, her zamanki gibi bu maçla da yazmaya devam etti. Messi, her yünüyle hak ettiği Dünya Kupası'na, ilk kez kavuştu. Tebrikler Arjantin. Diego Maradona, şu an kesinlikle gülüyordur. Arkadaşım Mbappe ise finalde penaltılar dahil dört gol attı. Onu, futbolun geleceği için büyük bir armağan olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Ronaldo: Bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda
Brezilya Milli Takımı'nın efsane golcülerinden Ronaldo ise "Tarihi rekabete sahne olan Brezilya ile Arjantin arasındaki maçlarda bile Messi'nin varlığı ayrı bir yer tutuyor. Bu heyecan verici finalde, birçok Brezilyalı ve dünyanın her yerinden insanın, Messi'yi desteklediğini gördüm. Bir Dünya Kupası yıldızı olmasının çok ötesinde, bir çağa kaptanlık yapan dehaya yakışır bir veda. Tebrikler Messi!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mario Icardi ise Messi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Tebrikler Messi, kimse bu kupayı senden daha fazla hak etmiyor. Bunun için uzun süre mücadele ettin ve ödülüne kavuştun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haydi Arjantin!" mesajıyla paylaştı.
Roger Federer: Arjantin'in peri masalı
Bu yıl emekliye ayrılan tenisin efsanelerinden İsviçreli Roger Federer, mesajında Arjantin'in başarısını "Arjantin'in peri masalı. Messi, mükemmelliğin kelime anlamını tekrar tanımladı" görüşlerine yer verdi.
Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket Rafael Nadal da Messi'yi tebrik ederken, eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ise "Futbolu unutun. Messi, tüm zamanların en iyi sporcusu olabilir mi? İnanılmaz birisi" mesajıyla tebriklerini sundu.
LeBron James'den tebrik mesajı
NBA yıldızlarından aralarında LeBron James, Trae Young ve Manu Ginobili'nin yer aldığı birçok basketbolcu da Arjantinli yıldıza tebrik mesajı yolladı.