https://sputniknews.com.tr/20221219/messi-milli-formayi-giymeye-devam-edecek-1064739309.html

Messi, milli formayı giymeye devam edecek

Messi, milli formayı giymeye devam edecek

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi. 19.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-19T04:19+0300

2022-12-19T04:19+0300

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spor

arjantin

lionel messi

dünya kupası

2022 dünya kupası

şampiyon

milli takım

lionel scaloni

futbol

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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı.35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum" diye konuştu.Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Messi'nin milli takım için oynamaya her zaman açık olduğunu kaydetti.Scaloni, Messi'ye teknik direktörlük yapmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarına aktardığı her şey benzersiz. Daha önce takım arkadaşlarına bu kadar çok şey veren bir oyuncu hiç görmedim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221218/dunya-kupasi-sahibini-buluyor-ilk-gol-messiden-geldi-1064726109.html

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arjantin, lionel messi, dünya kupası, 2022 dünya kupası, şampiyon, milli takım, lionel scaloni, futbol