https://sputniknews.com.tr/20221231/2022-yilinda-batili-ulkeler-ukraynaya-para-ve-silah-yagdirdi-1065097437.html
2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı
2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından Batılı... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:02+0300
2022-12-31T16:02+0300
2022-12-31T16:08+0300
rusya
ukrayna
donbass
operasyon
abd
batı
himars
javelin
stinger füzesi
patriot
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Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri şunlar oldu:Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221231/ekonomide-rekorlar-yili-abd-avrupa-ve-turkiyede-enflasyon-nasil-seyretti-1065106745.html
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
rusya, ukrayna, donbass, operasyon, abd, batı, himars, javelin, stinger füzesi, patriot, hava savunma sistemi, silah yardımı, para
rusya, ukrayna, donbass, operasyon, abd, batı, himars, javelin, stinger füzesi, patriot, hava savunma sistemi, silah yardımı, para
2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı
16:02 31.12.2022 (güncellendi: 16:08 31.12.2022) Abone ol
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından Batılı ülkeler Kiev yönetimine silah desteği ve finansmanını artırdı. Sputnik, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yardımını araştırdı.
Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri şunlar oldu:
· Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS
)
· M113, Bushmaster, BMP, BVP gibi zırhlı kara araçları
· M777, PzH 2000, M101 gibi topçu sistemleri
· MILAN, Starstreak, Mistral, Javelin
ve Stinger
gibi omuzdan atılan füze sistemleri
· IRIS-T orta menzilli güdümlü füze
· Gepards, HAWK
uçaksavar sistemi
· M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi
· T-72, PT-91 gibi tanklar
· AGM-84 Harpoon
gemisavar füzesi
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.