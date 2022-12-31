https://sputniknews.com.tr/20221231/2022-yilinda-batili-ulkeler-ukraynaya-para-ve-silah-yagdirdi-1065097437.html

2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı

2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından Batılı... 31.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-31T16:02+0300

2022-12-31T16:02+0300

2022-12-31T16:08+0300

rusya

ukrayna

donbass

operasyon

abd

batı

himars

javelin

stinger füzesi

patriot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/1b/1065097135_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c5d8237367b6f4eecea9c96d24ea7f.jpg

Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri şunlar oldu:Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221231/ekonomide-rekorlar-yili-abd-avrupa-ve-turkiyede-enflasyon-nasil-seyretti-1065106745.html

rusya

ukrayna

donbass

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

rusya, ukrayna, donbass, operasyon, abd, batı, himars, javelin, stinger füzesi, patriot, hava savunma sistemi, silah yardımı, para