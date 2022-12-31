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https://sputniknews.com.tr/20221231/2022-yilinda-batili-ulkeler-ukraynaya-para-ve-silah-yagdirdi-1065097437.html
2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı
2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından Batılı... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:02+0300
2022-12-31T16:08+0300
rusya
ukrayna
donbass
operasyon
abd
batı
himars
javelin
stinger füzesi
patriot
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Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri şunlar oldu:Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20221231/ekonomide-rekorlar-yili-abd-avrupa-ve-turkiyede-enflasyon-nasil-seyretti-1065106745.html
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rusya, ukrayna, donbass, operasyon, abd, batı, himars, javelin, stinger füzesi, patriot, hava savunma sistemi, silah yardımı, para
rusya, ukrayna, donbass, operasyon, abd, batı, himars, javelin, stinger füzesi, patriot, hava savunma sistemi, silah yardımı, para

2022 yılında Batılı ülkeler Ukrayna’ya para ve silah yağdırdı

16:02 31.12.2022 (güncellendi: 16:08 31.12.2022)
© SputnikUkrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri
Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2022
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna tarafından bombardımana tutulan ve Rusların çoğunlukta yaşadığı Donbass’a özel askeri operasyon başlatmasının ardından Batılı ülkeler Kiev yönetimine silah desteği ve finansmanını artırdı. Sputnik, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya yardımını araştırdı.
Ukrayna’ya 2022 yılı boyunca gönderilen başlıca savunma ve saldırı sistemleri şunlar oldu:
· Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS)
· M113, Bushmaster, BMP, BVP gibi zırhlı kara araçları
· M777, PzH 2000, M101 gibi topçu sistemleri
· MILAN, Starstreak, Mistral, Javelin ve Stinger gibi omuzdan atılan füze sistemleri
· IRIS-T orta menzilli güdümlü füze
· Gepards, HAWK uçaksavar sistemi
· M270 Çok Namlulu Roketatar Sistemi
· T-72, PT-91 gibi tanklar
· AGM-84 Harpoon gemisavar füzesi
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1.85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.
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