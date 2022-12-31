https://sputniknews.com.tr/20221231/ekonomide-rekorlar-yili-abd-avrupa-ve-turkiyede-enflasyon-nasil-seyretti-1065106745.html
Ekonomide rekorlar yılı: ABD, Avrupa ve Türkiye’de enflasyon nasıl seyretti?
Ekonomide rekorlar yılı: ABD, Avrupa ve Türkiye’de enflasyon nasıl seyretti?
Krizlere sahne olan 2022’de enflasyon oranları da tarihi rekorlarını kırdı. AB’de kimi ülkeler 50 yıllık zirveyi görürken, Türkiye’de de oran yüzde 80’in... 31.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-31T16:05+0300
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2022-12-31T16:07+0300
enflasyon
avrupa
türkiye
abd
avrupa istatistik ofisi
eurostat
ukrayna
kriz
ekonomik kriz
rusya
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Batılı ülkeler, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya uyguladıkları yaptırımların da etkisiyle enflasyonlarında rekor seviyeleri gördü. Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre, 19 AB üyesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, tarihinin en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştı. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de son 50 yıldır hiç görmediği enflasyon oranlarını gördü.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023 yılı için ise ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri için resesyonun öngörüldüğünü bildirdi. Ukrayna krizi ile enflasyonun tırmanışa geçtiği ABD’de de rakamlar yıl içinde aylık bazda yüzde 9.1’e kadar çıktı. Fakat faiz artırımları ile enflasyonunu aydan aya düşürmeye başlayan ABD, AB ülkelerine pahalıya sattığı doğalgaz ile de GSYİH’ini yükseltmeyi sürdürdü.Yıl içinde faiz indirme politikasında kararlı olan Türkiye ise 2022 yılına yüzde 48.69 enlasyonla başlarken, tepe noktasına Ekim ayında ulaştı. Ekim’de yüzde 85.51 olan enflasyon, bir buçuk yıllık sürenin ardından Kasım’da yüzde 84.39’a inerek gerileme evresine girdi. Son 1 yılda ABD, Avrupa ve Türkiye’de yaşanan enflasyon oranları Sputnik’in infografiğinde.EURO BÖLGESİ ENFLASYON: ABD'DE 2022'DE ENFLASYONUN SEYRİ: İNGİLTERE'NİN 2022'DEKİ ENFLASYONU: AVRUPA BİRLİĞİ ENFLASYONU: TÜRKİYE'NİN ENFLASYON SEYRİ:
https://sputniknews.com.tr/20221231/2022-yilinda-batili-ulkeler-ukraynaya-para-ve-silah-yagdirdi-1065097437.html
ukrayna
rusya
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Selin Uludağ
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi, tarihinin en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştı.
2022-12-31T16:05+0300
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PT0M18S
ABD
Enflasyonun tırmanışa geçtiği ABD’de de rakamlar yıl içinde aylık bazda yüzde 9.1’e kadar çıktı.
2022-12-31T16:05+0300
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İngiltere
İngiltere, son 50 yıldır hiç görmediği enflasyon oranlarını gördü.
2022-12-31T16:05+0300
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PT0M19S
Avrupa Birliği
AB'de enflasyon tırmanışta
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YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
YILSONU2-Türkiye’nin 2022’deki enflasyon serüveni
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Sputnik Türkiye
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Selin Uludağ
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enflasyon, avrupa, türkiye, abd, avrupa istatistik ofisi, eurostat, ukrayna, kriz, ekonomik kriz, rusya, enerji, istatistik
enflasyon, avrupa, türkiye, abd, avrupa istatistik ofisi, eurostat, ukrayna, kriz, ekonomik kriz, rusya, enerji, istatistik
Ekonomide rekorlar yılı: ABD, Avrupa ve Türkiye’de enflasyon nasıl seyretti?
16:05 31.12.2022 (güncellendi: 16:07 31.12.2022) Abone ol
Özel
Krizlere sahne olan 2022’de enflasyon oranları da tarihi rekorlarını kırdı. AB’de kimi ülkeler 50 yıllık zirveyi görürken, Türkiye’de de oran yüzde 80’in üzerine çıktı. Sputnik; Türkiye, ABD ve Avrupa’da enflasyonun son 1 yılda nasıl değiştiğini grafiklerle anlattı.
Batılı ülkeler, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya uyguladıkları yaptırımların da etkisiyle enflasyonlarında rekor seviyeleri gördü. Avrupa İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre, 19 AB üyesinin oluşturduğu Euro Bölgesi, tarihinin en yüksek enflasyon rakamlarına ulaştı. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de son 50 yıldır hiç görmediği enflasyon oranlarını gördü.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2023 yılı için ise ABD ve Euro Bölgesi ekonomileri için resesyonun öngörüldüğünü bildirdi. Ukrayna krizi ile enflasyonun tırmanışa geçtiği ABD’de de rakamlar yıl içinde aylık bazda yüzde 9.1’e kadar çıktı. Fakat faiz artırımları ile enflasyonunu aydan aya düşürmeye başlayan ABD, AB ülkelerine pahalıya sattığı doğalgaz ile de GSYİH’ini yükseltmeyi sürdürdü.
Yıl içinde faiz indirme politikasında kararlı olan Türkiye ise 2022 yılına yüzde 48.69 enlasyonla başlarken, tepe noktasına Ekim ayında ulaştı. Ekim’de yüzde 85.51 olan enflasyon, bir buçuk yıllık sürenin ardından Kasım’da yüzde 84.39’a inerek gerileme evresine girdi. Son 1 yılda ABD, Avrupa ve Türkiye’de yaşanan enflasyon oranları Sputnik’in infografiğinde.
EURO BÖLGESİ ENFLASYON:
ABD'DE 2022'DE ENFLASYONUN SEYRİ:
İNGİLTERE'NİN 2022'DEKİ ENFLASYONU:
AVRUPA BİRLİĞİ ENFLASYONU:
TÜRKİYE'NİN ENFLASYON SEYRİ: