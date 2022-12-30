https://sputniknews.com.tr/20221230/lulanin-20-yasindaymis-gibi-asik-oldugu-janja-first-lady-rolune-yeni-bir-anlam-vermeye-geliyor-1065227612.html

Lula'nın '20 yaşındaymış gibi aşık olduğu' Janja, 'first lady rolüne yeni bir anlam vermeye' geliyor

Lula'nın '20 yaşındaymış gibi aşık olduğu' Janja, 'first lady rolüne yeni bir anlam vermeye' geliyor

Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde 1 Ocak 2023'te devlet başkanlığının aşırı sağcı Jair Bolsonaro'dan solcu Lula da Silva'ya geçmesiyle yeni bir dönem... 30.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-30T18:28+0300

2022-12-30T18:28+0300

2022-12-30T19:08+0300

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Brezilya'da 30 Ekim'deki ikinci tur seçimi kazanarak 2002-2010 arası iki dönem yaptığı devlet başkanlığına geri dönen Lula da Silva'nın pazar günkü yemin töreniyle birlikte yanından hiç ayırmadığı yeni eşi Rosangela da Silva da first lady sıfatıyla en ön planda yerini alacak. 2017'de tartışmalı yolsuzluk iddialarından tutuklanan solcu lider Lula'yı Rosangela'nın hapishanede ziyaret etmesiyle alevlenen ilişki, Kasım 2019'da Lula'nın aklanarak serbest bırakılmasıyla nişanlılık ve Mayıs 2022'de evlilik halini aldı. Janja lakaplı sosyolog ve solcu aktivist Rosangela da Silva, Lula'nın seçim kampanyasının olduğu gibi pazar günkü yemin töreninin planlanmasında ön cephede ve merkezde yer aldı. Lula'nın elde ettiği her başarıyı halkın önünde öperek taçlandırdığı Janja, ekim sonunda kocasının bir insan denizine yaptığı zafer konuşmasının metnini elinde tuttu ve şu sıralarda 1 Ocak'taki görevi devralma kutlamalarına katılması beklenen yaklaşık 300 bin kişiye devasa bir müzikli parti organize etmekle meşgul. Kanserden kurtulan ve iki kez dul kalan 77 yaşındaki Lula, kendisinin 1981'de kurduğu İşçi Partisi'ne 1983'te üye olan 56 yaşındaki eşi için bir keresinde "20 yaşındaymışım gibi aşığım" demişti. Aralarındaki yaş farkı, ilk eşi Maria de Lourdes'i 1971'de, 40 yıllık ikinci eşi Marisa Leticia Rocco'yu 2017'de kaybeden Lula'ya yeni bir enerji kazandırmış gibi görünüyor. Lula, Janja ile evlenmeden önce Time dergisine verdiği röportajda, "Eşinizi kaybettiğinizde ve 'artık hayatımın bir anlamı kalmadı' diye düşündüğünüzde, birdenbire size yeniden yaşamak istediğinizi hissettiren biri çıkıyor" demişti. Siyasi yeniden doğuşunu hayatının son dönemindeki aşk ilişkisine bağlayan solcu lider, geçen haftasonu kalabalığa hitabında, "Buradayım, güçlü duruyorum, yeniden aşığım, karım için deli oluyorum" diyerek ekledi:"Bana tüm engellere karşı durma gücü veren o."Brezilya basını, çiftin birbirini onlarca yıldır tanıdığını yazdı. Lula'nın basın sözcülerine göreyse aşkları 2017'nin sonlarında sol eğilimli sanatçılarla düzenlenen bir etkinlikte başladı.Uzun kestane rengi saçlı gülümseyen kadın ile Brezilya solunun yaşlanan aslanı arasındaki aşk ilişkisi, Mayıs 2019'da geniş çapta bilinir hale geldi. Lula hapisteyken, onun hakkında sevgi dolu tweetler atan Janja, solcu liderin 74. yaşgününde "Tek yapmak istediğim sana sarılmak ve durmadan sana sarılmak" diye yazdı. Cezaevi ziyaretinden dönen bir avukatı "Lula aşık ve hapisten çıkınca yapmak istediği ilk şey evlenmek" dedi. Kasım 2019'da Lula'nın 18 ay hapis yattığı Curitiba'daki cezaevinden salıverilmesi sırasında toplanan kalabalığın önünde öpüştüler. Bu yıla kalan nikah törenine katılan 200 konuk arasında Lula'nın kültür bakanı olarak görev yapmış şarkıcı Gilberto Gil gibi ünlüler de vardı.Lula'nın kampanyasında, sahnede ve sosyal medyada aktif rol alan, ama özel hayatının mahremiyetini koruyan, Veja dergisine bakılırsa daha önce 10 yıldan uzun süren çocuksuz bir evlilik yürüten Janja, 1 Ocak 2023'te resmen üstleneceği pozisyonla ilgili ağustos ayında şu öngörüde bulundu:"Gıda güvensizliği veya aile içi şiddet gibi kadınların önceliği olan konulara odaklanarak first lady rolüne yeni bir anlam vermek istiyorum."

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