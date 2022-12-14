https://sputniknews.com.tr/20221214/lula-universite-diplomasi-olmadigi-halde-halk-iradesinin-diplomasini-aldigini-soylerken-agladi-1064569361.html

Lula, 'üniversite diploması olmadığı halde halk iradesinin diplomasını aldığını' söylerken ağladı

Lula, 'üniversite diploması olmadığı halde halk iradesinin diplomasını aldığını' söylerken ağladı

Brezilya'da 30 Ekim'deki ikinci tur seçimi kazanarak 2002-2010 arası iki dönem yaptığı devlet başkanlığına geri dönen Lula, sonucun onaylanması töreninde... 14.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-14T13:13+0300

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dünya

jair bolsonaro

lula da silva

brezilya

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Yoksulluk nedeniyle okulu 2. sınıfta bırakıp çalışmaya başlayan ve metal işçiliği ile sendika liderliğinden gelen Lula da Silva'nın Brezilya devlet başkanlığı seçiminin galibi olduğu Yüksek Seçim Mahkemesi'nde düzenlenen törenle tescil edildi. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yerine üçüncü görev dönemine ocakta başlayacak olan 77 yaşındaki Lula, seçimin kazanını ilan edildiği 'diplomayı' alırken, kökenlerini unutmadı. Solcu lider, 2002'de ilk kez seçildiği dönemde 'üniversite diploması olmadığı için bu kadar eleştirilen birine devlet başkanı unvanını verme konusunda halkın gösterdiği cesareti' hatırlatırken gözyaşlarını tutamadı. Sözleri alkış ve tezahüratlarla karşılanan Lula, sesi titrer halde "Duygusallık için özür dilerim. Son yıllarda yaşadıklarımdan ve çektiklerimden sonra bu, tanrının var olduğunun kanıtıdır" diyerek ekledi:"Ülkede demokrasinin yeniden kazanmasını beklemenin, sadece bana değil tüm Brezilya halkına ne çok şeye mal olduğunu biliyorum."2010'da devlet başkanlığından Brezilya modern tarihinin en popüler lideri olarak ayrılan Lula, daha sonra devlete bağlı petrol şirketi Petrobras'la ilgili devasa yolsuzluk soruşturması kapsamında 18 ay hapis yatmıştı. Kasım 2019'da serbest kalan Lula'nın hakkındaki mahkumiyet kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ekimdeki devlet başkanlığı seçimlerinde yarışmasına engel kalmamıştı. İptal, daha sonra Bolsonaro'nun adalet bakanı olacak davanın başyargıcı Sergio Moro'nun önyargılı davranmasıyla gerekçelendirilmişti. Bolsonaro, herhangi bir kanıt sunamadan Brezilya'nın seçim sisteminin 'sahtekarlıkla dolu' olduğunu iddia edip sonuçlara karşı 'meşru protestoları' teşvik etmekle, taraftarları askeri darbe talep eden eylemlerde bulunmakla meşgulken, Lula töreni 'demokrasi için zafer' olarak niteledi.Bolsonaro'nun yüzde 49.1'ine karşı yüzde 50.9 oy alarak Brezilya'nın modern tarihindeki en ufak ara seçim galibiyetini elde eden solcu lider, "Bu, gerçek demokrasi için bir kutlamadır. Ülkemizin yakın tarihinde nadiren demokrasi bu kadar tehdit edildi, nadiren halkın iradesi bu kadar sınandı ve sesini duyurmak için bu kadar çok engeli aşmak zorunda kaldı" dedi. Törenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lula, pazartesi günü başkent Brasilia'da araçları ateşe veren, polisle çatışan ve federal polis merkezini işgal etmeye çalışan Bolsonaro yanlılarını şiddeti kışkırtmakla suçladı.Solcu lider, "Giden devlet başkanı hala yenilgisini kabul etmedi ve bu faşist aktivistleri sokakta protesto gösterileri için kışkırtmaya devam ediyor. Dünyadaki tüm faşistlerle aynı senaryoyu takip ediyor" diye konuştu. Protestolar, Yüksek Mahkeme'nin Bolsonaro yanlısı yerli lideri Jose Acacio Serere Xavante'nin demokratik hukukun üstünlüğünü tehdit etme suçlamasıyla yakalanması emrini vermesinin ardından patlak verdi.

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