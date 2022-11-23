https://sputniknews.com.tr/20221123/brezilya-secimlerinden-3-hafta-sonra-bolsonaro-trumpin-taktigiyle-sonuclara-itiraz-etti-1063745720.html

Brezilya seçimlerinden 3 hafta sonra, Bolsonaro, Trump'ın taktiğiyle sonuçlara itiraz etti

Brezilya seçimlerinden 3 hafta sonra, Bolsonaro, Trump'ın taktiğiyle sonuçlara itiraz etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, solcu Lula da Silva'ya 2 puandan az farkla kaybettiği 30 Ekim devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3... 23.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-23T13:06+0300

2022-11-23T13:06+0300

2022-11-23T13:34+0300

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oy makineleri

hile

seçim sonuçları

genel seçim

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Siyasi yelpazenin sağ ucunda yer alan Jair Bolsonaro, Brezilya'nın Trump'ı lakabını haklı çıkaran şekilde, yazılım hatası gerekçesiyle elektronik oy makinelerinin yarısından fazlasında kullanılan oyların geçersiz kılınmasını talep etti. Bolsonaro'nun Liberal Partisi adına Yüksek Seçim Mahkemesi'ne 33 sayfalık başvuruda bulunan avukat Marcelo de Bessa, gazetecilere, sözkonusu oyların tamamının iptal edilmesi halinde Bolsonaro'nun kalan geçerli oyların yüzde 51'ini kazanacağını ve dolayısıyla yeniden seçileceğini söyledi.Başvuruda 'arıza nedeniyle onarılamaz uyumsuzluk' tanımı altında eski bir modele ait yaklaşık 280 bin oylama makinesinin log kayıtlarında kimlik numaralarının eksik olduğu iddia edildi.Liberal Parti lideri Valdemar Costa ile parti tarafından tutulan bir denetçi, gazetecilere yaptıkları açıklamada, 2020'den öncesine ait tüm makineler, yani 280 bin makine ve dolayısıyla 30 Ekim'de kullanılan makinelerin yüzde 59'undaki log kayıtlarında bireysel kimlik numaralarının bulunmadığını saptadıklarını öne sürdü. Bolsonaro cephesinin açıklamalarında, iddialarının sonuçları nasıl değiştirdiğine açıklık getirilmedi.Yüksek Seçim Mahkemesi de Bolsonaro'nun partisinin Kongre'nin her iki kanadını kazandığı 2 Ekim'deki ilk turda da aynı oylama makinelerinin kullanıldığına dikkat çekti. Mahkeme, her iki turla ilgili tam tetkiklerini sunmaları için Bolsonaro cephesine 24 saatlik süre verdi. Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıcı ve Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Alexandre de Moraes, Liberal Parti'nin ilk turda sıkıntı yokken ikinci turda hile yapılmasına neden olan değişiklikle ilgili raporu 24 saat içinde sunmaması halinde, mahkemenin şikayeti dikkate almayacağını söyledi.Dharma Politik Risk ve Strateji'nin siyasi analisti Creomar de Souza, de Moraes'in kararındaki ifadelerin, mahkemenin başvuruyu reddetme olasılığının yüksek olduğunu gösterdiğini belirtti.Kampanya sürecinde Bolsonaro, Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin hileye açık olduğu iddialarını defalarca dile getirmiş ve seçim yetkililerini Lula'yı kayırmakla suçlamıştı. Bu çıkışlar, Bolsonaro'nun yakın ilişkiler içinde olduğu önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın dilinden düşürmediği 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddiasının yansıması olarak görülmüştü. Hem Trump hem Bolsonaro, henüz iddialarını destekleyecek kanıt sunamadı.Bolsonaro'nun yenilgiyi resmen kabul etmeyi reddetmesi, bu ayın başında taraftarlarının Brezilya'yı kaosa sokan protestolar düzenlemesini tetikledi. Hatta protestocular ordunun yönetime el koyması suretiyle elektronik oylama sisteminin soruşturulmasını talep etti.Bunun üzerine destekçilerinin eylemlerinin meşruiyetini baltalamaktan başka bir işe yaramaması nedeniyle federal otoyolları kapatmaya son vermelerini isteyen Bolsonaro, bunun yerine demokratik şekilde meydanlarda mitingler düzenlenmesi çağrısı yaptı.

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brezilya, donald trump, jair bolsonaro, lula da silva, seçim, oy makineleri, hile, seçim sonuçları, genel seçim, itiraz