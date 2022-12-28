https://sputniknews.com.tr/20221228/turkiye-ekonomisinin-bir-gelecegi-var-ama-en-onemli-sarti-siyasi-bir-degisiklik-olmasi-1065197571.html

'Türkiye ekonomisinin bir geleceği var ama en önemli şartı siyasi bir değişiklik olması'

'Türkiye ekonomisinin bir geleceği var ama en önemli şartı siyasi bir değişiklik olması'

Prof. Dr. Kozanoğlu’na göre, 2022'de faiz artışlarıyla mali piyasalarda ciddi riskler doğdu, belirgin daralma bekleniyor. ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarda ciddi... 28.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-28T23:05+0300

2022-12-28T23:05+0300

2022-12-30T00:07+0300

eksen

radyo

ekonomi

hayri kozanoğlu

türkiye

abd

dolar

faiz

faiz artırımı

faiz indirimi

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Kovid-19 pandemisinden çıkışta Ukrayna krizine tutulan küresel ekonomiye, 2022'de ABD öncülüğündeki Batı'nın Rusya Federasyonu'na açtığı yaptırım savaşı eşliğinde enerji krizi, on yıllardır görülmemiş düzeyde enflasyon ve yüksek faiz oranları damgasını vurdu. ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyon karşısında faiz artışlarına giderken, onu Avrupa Merkez Bankası ve önde gelen Batı ülkelerinin merkez bankaları da izledi. Uzmanlar faiz artışlarının enflasyonu uzun vadede dizginlemeye etkisini tartışırken, 2023 için yapılan öngörülerde de büyüme oranlarının ciddi biçimde düşmesi öne çıkıyor. 'Wall Street efsanesi' Jim Rogers, 'gelecek birkaç yıl içinde karşılaşılacak ekonomik zorlukların muhtemelen kendi ömründe görüp göreceğinin en kötüsü olacağı' ikazını yaptı. Resesyon ve stagflasyon en can sıkıcı temalar gibi görünüyor.Yine 2022'de öne çıkan diğer Rusya'nın ağır yaptırımlar altında enerji kaynaklarını Ruble ile satış kararı ve küresel rezerv para birimi olan doların tahtının sallanması oldu.2022'de küresel ekonomi ve 2023 projeksiyonlarını Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.‘Faizlerin yükselmesi finansal piyasalarda ciddi riskler doğuruyor'Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre, özellikle Almanya ve İngiltere’de belirgin bir daralma beklenirken, ABD'de de büyüme devam etse bile düşük kalacak. Faizlerin yükselmesinin finansal piyasalarda ciddi riskler doğurduğuna işaret eden Kozanoğlu, özellikle düşük gelirli ve dış borcu olan ülkelerin etkileneceğini belirtti. Kozanoğlu, bu durumun varlık fiyatlarını da aşağıya çektiğini vurgularken, beklenmedik iflaslara yol açabileceğine işaret etti:'ABD ile Çin'in hegemonya mücadelesi jeopolitik boyutu bir yana ekonomiyi ciddi etkiliyor'Kozanoğlu, ABD'nin Çin'i teknolojik gelişmelerin dışında tutma girişimi ve yarı iletkenlerle ilgili hamleleri eşliğinde iki ülkenin mücadelesinin küresel ekonomiyi etkilediğini vurguladı:'En önemli olaylardan birisi kripto piyasalarında çöküş'Kozanoğlu, 2022’nin en önemli olaylarından birinin kripto piyasalarındaki çöküş olduğu görüşünde:‘Doların hegemonyasında bir sarsılma yok, doların ağırlığı hala yüzde 50’nin üzerinde'ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırımlar temelinde kendi ekseni dışındaki dünyada ciddi bir ittifak kuramadığını belinten Kozanoğlu, diğer yandan henüz doların hegemonyasının sarsılmış görünmediğini dile getirdi:‘Doların bu kadar belirleyici bir para olması dünya ekonomisindeki işleyiş açısından da çok sağlıklı değil’ABD’nin dünya ekonomisindeki ağırlığının yüzde 20’nin altına düştüğünü anımsatan Kozanoğlu’na göre, doların belirleyici para olması dünya ekonomisindeki işleyiş açısından da çok sağlıklı değil. Fed’in faiz yükseltmesinin özellikle enerji ve gıda ithalatçısı diğer ülkeler açısından zor bir durum yarattığını söyleyen Kozanoğlu, bunun sosyal ve sınıfsal sorun teşkil ettiği görüşünde:‘Çin Yuan’ın çok kolay yatırım yapılan bir para olmasını istemiyor’Dünya ekonomisindeki ağırlığı, ABD'ye paralel olan bir ülke olarak Çin'in para biriminin dünya parası olması anlamında kilometre taşının IMF'nin özel çekme hatları sepetine dahil edilmesi olduğunu vurgulayan Prof. Kozanoğlu, buna karşılık Çin’in kendi parası olan Yuan’ın çok kolay yatırım yapılan bir para olmasını istemediği görüşünde:‘Türkiye çok ciddi potansiyeli olan bir ülke ama...’Türkiye’nin çok ciddi bir potansiyeli olduğunu belirten Kozanoğlu, antidemokratik sisteminin bu potansiyeli engellediği görüşünde. Bütün bir ekonominin saraydan yönetilmesi, liyakatın gözardı edilmesi, tarikat-cemaat ilişkileri ve kamu hizmetlerinde sorumlulukların devredilmesinin kapitalizmin de mantığına aykırı olduğunu anımsatan Kozanoğlu'na göre, seçim sonrası büyük belirsizlik taşıyor:

rusya

çin

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2022

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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