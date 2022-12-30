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Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'
Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T15:04+0300
2022-12-30T15:04+0300
spor
pele
brezilya
futbolcu
recep tayyip erdoğan
taziye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
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pele, brezilya, futbolcu, recep tayyip erdoğan, taziye
pele, brezilya, futbolcu, recep tayyip erdoğan, taziye

Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'

15:04 30.12.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK-
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz."
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2022
MULTİMEDYA
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti
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