https://sputniknews.com.tr/20221230/erdogandan-brezilyali-futbolcu-pele-icin-taziye-mesaji-pelenin-olumu-beni-derinden-uzdu-1065219179.html
Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'
Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. 30.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-30T15:04+0300
2022-12-30T15:04+0300
2022-12-30T15:04+0300
spor
pele
brezilya
futbolcu
recep tayyip erdoğan
taziye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20221230/brezilyali-efsane-futbolcu-pele-82-yasinda-hayatini-kaybetti-1065200938.html
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pele, brezilya, futbolcu, recep tayyip erdoğan, taziye
pele, brezilya, futbolcu, recep tayyip erdoğan, taziye
Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu için taziye mesajı: 'Pele'nin ölümü beni derinden üzdü'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:
"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümü beni derinden üzdü. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor; ailesine, taraftarlarına ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz."