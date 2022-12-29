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https://sputniknews.com.tr/20221229/sus-icin-asilan-semsiyeler-lgbt-propagandasi-gerekcesiyle-sokuldu-1065160800.html
Süs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü
Süs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü
Niğde’de Hüdavent Hatun Parkı'nda çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak şemsiyelerin LGBT... 29.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak şemsiyelerin LGBT renkleriyle bağdaştırıldığını söyledi.'Amacım buranın daha güzel olmasıydı'Güleryüz, astığı şemsiyelerin 'LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına' dikkati çekerek şunları söyledi;
https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-soylu-biz-sizin-gibi-lgbt-cocugu-degiliz-biz-ayetel-kursilerin-cocuguyuz-1060546298.html
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türkiye, şemsiye, lgbt

Süs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü

12:37 29.12.2022 (güncellendi: 12:38 29.12.2022)
© İHA / YASİN ESENSüs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü
Süs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2022
© İHA / YASİN ESEN
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Niğde’de Hüdavent Hatun Parkı'nda çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak şemsiyelerin LGBT renkleriyle bağdaştırıldığını söyledi.
Çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, sokağın güzelleşmesi için tavana renkli şemsiyeler taktığını ancak şemsiyelerin LGBT renkleriyle bağdaştırıldığını söyledi.

'Amacım buranın daha güzel olmasıydı'

Güleryüz, astığı şemsiyelerin 'LGBT ile hiçbir alakasının olmadığına' dikkati çekerek şunları söyledi;
"Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. 2 yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması. Çoluğun, çocuğun geçerken fotoğraf çekilirken dekor olsun diye takmıştım. Ama şu an kaldırdık. Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine.”
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
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