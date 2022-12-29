Süs için asılan şemsiyeler 'LGBT propagandası' gerekçesiyle söküldü

"Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. 2 yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması. Çoluğun, çocuğun geçerken fotoğraf çekilirken dekor olsun diye takmıştım. Ama şu an kaldırdık. Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine.”