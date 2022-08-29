https://sputniknews.com.tr/20220829/bakan-soylu-biz-sizin-gibi-lgbt-cocugu-degiliz-biz-ayetel-kursilerin-cocuguyuz-1060546298.html

Bakan Soylu: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

Bakan Soylu: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz

Bakan Soylu, "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T23:56+0300

2022-08-29T23:56+0300

2022-08-29T23:56+0300

türkiye

süleyman soylu

lgbt

açıklama

30 ağustos zafer bayramı

ak parti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen '30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Afyonkarahisar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.Soylu, burada yaptığı konuşmada "Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar" dedi.Konuşmasında Soylu, şu ifadeleri kullandı:"Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar. Biraz önce Dumlupınar'dan geldik. Dumlupınar'da 19-20 yaşındaki çocukların bu ülke için babalarıyla beraber nasıl şehadete yürüdüklerine hep beraber şahit olduk. Onlar, bu ülkeyi kolay bir ülke zannediyorlar hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin.Evet AK Parti'nin ülkemiz için yapacak çok işi var. Cumhur İttifakı'nın Türkiye için yapacak çok işi var. Milletimizin Türkiye için yapacak çok işi var. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için yapacak çok işi var. 2023'e hazır mısınız? 2023'te sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Allah bizi milletimize mahcup etmesin. Allah bizi size mahcup etmesin. Allah bizi gelecek nesillerimiz ve geçmişlerimize mahcup etmesin.Türkiye'nin geleceğini vallahi millet belirleyecek, bu milletin bu yüce gönlü belirleyecek. Cenab-ı Allah'ın da izniyle inşallah Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıktığında Amerika'nın başkanı dahil dünyanın bütün liderleri sıraya girecekler."

https://sputniknews.com.tr/20220823/soylu-elbette-ki-kacak-gocegi-onlemeye-calisiyoruz-bircok-onlem-aliyoruz-1060305530.html

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süleyman soylu, lgbt, açıklama, 30 ağustos zafer bayramı, ak parti