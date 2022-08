https://sputniknews.com.tr/20220823/soylu-elbette-ki-kacak-gocegi-onlemeye-calisiyoruz-bircok-onlem-aliyoruz-1060305530.html

İçişleri Bakanı Soylu, "Elbette ki kaçak göçeği önlemeye çalışıyoruz, birçok önlem alıyoruz. Elbette ki geri gönderiyoruz. Burayı bir kaçak göç merkezi haline... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T22:59+0300

2022-08-23T22:59+0300

2022-08-23T23:13+0300

türkiye

süleyman soylu

silivri

istanbul

ak parti

recep tayyip erdoğan külliyesi

recep tayyip erdoğan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ''Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu.Türkiye'nin hayalinin, bulunduğu coğrafyada komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşamak olduğunu vurgulayan Soylu, "Bizim hayalimiz ektiğimizi biçmek, biçtiğimizi yemektir. Bizim hayalimiz atamız ve ceddimizden miras aldığımız hayatımız ve inancımızla yaşamaktır. Aslında biz çok şey istemiyoruz. Bu aziz millet, bu toprakların çocukları, güya gelişmiş dünyaya karşı bu doğal haklarının mücadelesini veriyor" diye konuştu.'Biz Amerika, Avrupa, Almanya, İngiltere gibi kimseyi sömürmedik'Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir umut olarak görüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Biz senin enayin değiliz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Lübnan'da 0-2 yaş arasındaki çocuklara süt gönderdiklerini anlatan Soylu, "Biz onları yalnız bırakamayız. Biz Müslüman'ız, 'İnananlar kardeştir.' diyoruz. Ne yapalım, tarihimize, geçmişimize, inancımıza sırtımızı mı dönelim?" ifadelerini kullandı.'Biz bu zihniyeti mağlup etmek durumundayız'Soylu, her şeyin istismar edildiğini belirterek, "Diyorlar ki 'Yabancılar Eskişehir'de ellerinde kılıçla geziyorlarmış.' Sonra bir not geliyor ki bir platoda film çeviriyorlarmış, ellerinde imitasyon kılıçlarla bir yere gidiyormuş oyuncular. Ancak sosyal medyada hemen 'Suriyeliler ellerinde kılıçlarla sokakta geziyor.' diye yalanlar ve dezenformasyonlar başlıyor. Bu bir zihniyettir, biz bu zihniyeti mağlup etmek durumundayız" şeklinde konuştu.Rusya'nın Ukrayna operasyonu nedeniyle Avrupa'yı bu kış zor günlerin beklediğini hatırlatan Soylu, "Ukrayna'yı tahrik ederken iyiydi. Kim bu savaşın ne zaman biteceğini biliyor? Biz de Suriye savaşı başladığında ne zaman biteceğini bilmiyorduk. Türkiye büyük işler ortaya koydu 1150 kilometre sınır duvarı yapıldı göçmen, uyuşturucu kaçakçısı ve terörist gelmesin diye. Türkiye altyapısını çok güçlü yaptı. Eğer bu altyapısı güçlü olmasaydı Türkiye'yi yıkarlardı. Her on yılda darbelerle bizi 20 yıl geriye attılar. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-örtülü diyerek bizi bölmek için 50 türlü fitneyi ortaya koydular. Türkiye zaten yapmaz ama bir terör örgütüne destek verse dünyada bizi recmederler" değerlendirmesinde bulundu.Bugün Batman'dan Diyarbakır'a, Mardin'den Şırnak'a gece geç saatlere kadar insanların rahat gezebildiğini belirten Soylu, önceki yıllarda Hakkari'de öğrencilerin üniversiteyi kazanamadığını, bölgede terör operasyonlarıyla huzurun hakim olduğunu ve onlarca öğrencinin üniversite kazandığını kaydetti.'Görevimizi yapmamış oluruz'Türkiye'nin sorumluluğunun sadece coğrafyasıyla ilgili olmadığını aktaran Soylu, "Eğer biz Irak'ta Bağdat'ı düzeltemezsek, huzurlu bir hale getiremezsek, Suriye huzurlu bir hale gelmezse, Lübnan, Libya huzurlu bir hale gelmezse, etraftaki coğrafyada Balkanlar tam huzurlu bir hale gelmezse biz görevimizi yapmamış oluruz. Bu fırsatı ilk kez yakaladık" diye konuştu.'Vatandaşı ezdirmemek için tüm kaynaklar kullanılıyor'Türkiye'nin dünyadaki sıkıntılardan etkilendiğine dikkati çeken Soylu, vatandaşı sıkıntıların altında ezdirmemek için hükümetin ve ülkenin tüm kaynaklarının kullanıldığını dile getirdi.'Türkiye eski Türkiye değil'Uğur Mumcu Meydanı'ndaki AK Nokta'yı ziyaret edip burada vatandaşlarla selamlaşan Soylu, burada da açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin gücünü, ABD ve Avrupa'yı arkalarına alarak zayıflatmaya çalışanlar olduğuna vurgu yapan Soylu, Cumhuriyet'in 100. yılında, 29 Ekim 2023'te Gabar'ı, Cudi'yi, Bestler Deresi'ni, Ağrı'dan Van'a kadar her noktayı teröristlerden temizleyeceklerini ifade etti.Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayan Soylu, "Ayasofya'dan ezan sesini dünyayla buluşturan bir Türkiye. Türkiye eski Türkiye değil. Azerbaycan'da, Karabağ'da Azerbaycan ile Türk bayrağını yan yana sallandıran bir Türkiye" ifadesini kullandı.'Bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar'Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı ile büyük bir adım attığını belirten Soylu, "Sayın Devlet Bahçeli öyle bir irade ortaya koyuyor ki çakallar meydanlardan kaçıyor. Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapıyor. Dostluk, sırdaşlık ve bir 'değerler ittifakı' nasıl yapılır, 'sandalye ittifakı' değil, 'koltuk ittifakı' değil, 'masa ittifakı' değil, 'makam ittifakı' değil, 'bu millete hizmetkarlık ittifakı' nasıl yapılıyor, herkese gösteriyorlar" diye konuştu.

türkiye

silivri

istanbul

2022

