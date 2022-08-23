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Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi... 23.08.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Soylu, Şirin Payzın'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yaptığı yoruma cevap verdi. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:Şirin Payzın, Twitter hesabından Bakan Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözleriyle ilgili Halk TV'nin haberini paylaşarak bir yorumda bulunmuştu.
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şirin payzın, süleyman soylu, twitter

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir

22:41 23.08.2022 (güncellendi: 22:51 23.08.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Şirin Payzın'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yaptığı yoruma cevap verdi. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:
"Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok Şirkette ben de yokum Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir Herkesi kendi şerefinizde sanmayın."
Şirin Payzın, Twitter hesabından Bakan Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözleriyle ilgili Halk TV'nin haberini paylaşarak bir yorumda bulunmuştu.
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