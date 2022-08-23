Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
22:41 23.08.2022 (güncellendi: 22:51 23.08.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© İHA / BÜLENT BOSTANCI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Şirin Payzın'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yaptığı yoruma cevap verdi. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:
"Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok Şirkette ben de yokum Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir Herkesi kendi şerefinizde sanmayın."
Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022
Dokunulmazlığı yok
Şirkette ben de yokum
Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.
Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.
Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir
Herkesi kendi şerefinizde sanmayın https://t.co/E4a3vuBZfC
Şirin Payzın, Twitter hesabından Bakan Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözleriyle ilgili Halk TV'nin haberini paylaşarak bir yorumda bulunmuştu.