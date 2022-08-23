https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-soyludan-sirin-payzina-bir-tek-sey-cikarsa-1-dakika-gorev-yapan-serefsizdir-1060305104.html

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir

Bakan Soylu'dan Şirin Payzın'a: Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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şirin payzın

süleyman soylu

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türkiye

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İçişleri Bakanı Soylu, Şirin Payzın'ın sosyal medya üzerinden kendisine yönelik yaptığı yoruma cevap verdi. Bakan Soylu açıklamasında şunları ifade etti:Şirin Payzın, Twitter hesabından Bakan Soylu'nun jandarma ve astsubaylara yönelik kullandığı "Görevinize Allah rızası için abdestli çıkın" sözleriyle ilgili Halk TV'nin haberini paylaşarak bir yorumda bulunmuştu.

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