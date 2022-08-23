https://sputniknews.com.tr/20220823/bakan-soylu-turkiyede-de-soroscular-parti--kurdu-bir-tahmin-edin-bakalim-kimdir--1060295504.html

Bakan Soylu: Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir?

Bakan Soylu: Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir?

Silivri'ye ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Soylu, burada yaptığı açıklamada "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi... 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T18:39+0300

2022-08-23T18:39+0300

2022-08-23T18:41+0300

süleyman soylu

politika

soros vakfı

george soros

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında gittiği Silivri Gazitepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.Burada konuşan Soylu, dünyanın genelinde bir hayat pahalılığı yaşandığını, bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, mala olan ihtiyaç artınca fiyatların yükseldiğini söyledi.Rusya- Ukrayna gerginliğinin gıda fiyatlarını artırdığını vurgulayan Soylu, "Bu nedenle enerji dahil olmak üzere birçok alanda kriz yaşandı. Korona krizi hala devam ediyor. Enerji krizi önümüzdeki süreçte daha da artacak. Rusya gazı kestiğinde Avrupa zor durumda kalacak. Dünyanın yaşadığı bir diğer kriz de göç krizi ve sadece Suriye kaynaklı değil. Çok ciddi bir göç dalgası var ama Avrupa kafasını kuma gömmüş. Kimse mecbur olmasa çocuğuyla yola çıkmaz" diye konuştu.Dünyadaki ekonomik krizden İngiltere ve Almanya gibi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin bile etkilendiğine dikkati çeken Soylu, "Dünyanın yaşadığı ekonomik kriz ile baş başa kalan bir Türkiye var. 20 yıldır Türkiye'de büyük devrimler oldu. Bunları Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi" dedi.Soylu, bazı zorluklarla karşılaşmanın söz konusu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyada istikrarsızlığın hakim olduğu bir süreç yaşandığını anlatan Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var. Macaristan'da Soros parti kurdurdu. 6 partiyi bir araya getirdiler. Benziyor mu Türkiye'ye? İki büyükşehir belediye başkanından birini aday yapmak istediler. Türkiye'ye benziyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

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süleyman soylu, soros vakfı, george soros